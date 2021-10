Se desploma tribuna en un estadio  mientras hinchas festejaban un gol

El estadio del club neerlandés NEC Nimega permanece cerrado hasta nueva orden después del derrumbe, el pasado fin de semana, de una parte de una tribuna al término de un partido de la Eredivisie, declararon este martes las autoridades locales.

"Porque no sabemos lo que causó el derrumbe de una tribuna y porque la seguridad del público es primordial, el propietario encargó a un organismo externo que investigue", declararon en un comunicado las autoridades de la región de Nimega.



"Esta investigación deberá clarificar cómo pudo producirse este incidente. El

estadio no volverá a estar abierto hasta que la investigación demuestre que es seguro", añadieron.

¿Qué pasó en la tribuna del estadio del Nimega?

La parte baja de una tribuna del estadio del Nimega se derrumbó sin causar heridos. Esto ocurrió el domingo, cuando una decena de aficionados celebraban saltando la victoria (0-1) en el derbi del club visitante, el Vitesse Arnhem.



Según las imágenes, un contenedor situado bajo la tribuna evitó que está se derrumbase totalmente.

En el futbol de los Países Bajos sucedió lo inesperado... la tribuna del estadio del NEC Nimega se desplomó, pero afortunadamente no pasó a mayores. pic.twitter.com/xEx3FukNN6 — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) October 19, 2021

El estadio permanecerá cerrado hasta nueva orden

El club de Nimega, que afirmó "comprender la decisión del ayuntamiento", está en búsqueda de un estadio en el cual disputar los próximos partidos.



Asimismo se abrió una investigación sobre los controles de seguridad recientemente efectuados en el estadio Goffert, que cuenta con 12.500 plazas después de haber sido renovado en 1999.

DEPORTES

*​Con AFP

