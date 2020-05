A 11 años del 'Iniestazo' en Stamford Bridge

Cuenta Guillem Balagué en la biografía de Josep Guardiola que unos días antes de que el Barcelona jugara la semifinal de la Liga de Campeones 2008-2009 contra el Chelsea que Andrés Iniesta visitó a Pep en su oficina. Le preguntó: “No marco suficientes goles. ¿Qué debo hacer?”.



La respuesta de Guardiola, en medio de risas, fue: “¿Y me lo preguntas a mí? ¡Yo no marqué más de cuatro en toda mi carrera! ¡Y yo qué sé!”.

Y, realmente, para la cantidad de partidos que jugó en el Barcelona, los goles fueron pocos: 57 en 634 encuentros. Su función era otra: brillar él, en el medio campo, para hacer brillar a sus compañeros y al equipo.



Este miércoles se cumplen 11 años del gol más importante que Iniesta marcó en el club: el que significó la clasificación a la final de la Champions, en pleno Stamford Bridge y en un polémico juego.



Iniesta, hoy jugador del Vissel Kobe, de Japón, puede ser uno de los jugadores más subvalorados de los últimos años. Pero no muchos esperaban que los goles los pusiera él. Incluso, camino a la cancha del Chelsea, Bojan Krkic, atacante de ese Barcelona que estaba construyendo un sextete histórico, lo retó.



“Íbamos en el autobús, camino del estadio, y le dije: ‘Andrés, si marcas un gol te doy entradas para la final de la Champions”, dijo Bojan, citado en la autobiografía de Iniesta, ‘La jugada de mi vida’, escrita con la ayuda de Ramón Besa y Marcos López.



El partido fue duro. El juego de ida en el Camp Nou había quedado 0-0. En Stamford Bridge, Chelsea se puso arriba muy rápido, con un bombazo de Michael Essien a los 9 minutos. Duro golpe para un equipo que cuatro días antes había goleado 2-6 al Real Madrid, el día en que Lionel Messi asumió la función de falso ‘9’.



Y hubo polémica arbitral, por dos penaltis no sancionados a favor del Chelsea, por sendas manos de Gerard Piqué y Samuel Eto’o, y porque el juez echó mal a Eric Abidal, del Barcelona, y le perdonó la roja al alemán Michael Ballack.



Tom Henning Ovrebo, el juez noruego que pitó ese partido, reconoció después sus fallas, pero contragolpeó.



"Hubo varios errores y todo el mundo tendrá su opinión de esas jugadas. Pero los jugadores y los entrenadores también fallan y no pasa nada. Estoy orgulloso de haber tenido una larga carrera y haber estado en la élite europea un tiempo, y entre los mejores de mi país al menos. Por eso, no se puede recordar mi carrera solo por ese partido", declaró años después al diario Marca.



Si cuatro días antes el juego del Barcelona destacó por su brillo, ese día era para meter garra. Y en medio del desespero de lado y lado, se prendieron dos luces. Primero, la de Lionel Messi, después de cuatro fallas seguidas: un mal centro de Dani Alves, un mal rechazo de John Terry, un mal control de Eto’o y otro mal despeje de Essien.



Cuando todos esperaban que Messi tomara camino al arco, el argentino tocó la pelota hacia el borde del área. Y allá llegó Iniesta para meter el que, hasta ese momento, era el gol más importante de su vida.

“Llegué casi por inercia. No me quedaba energía”, confesó después Iniesta, quien ese año ganó todos los títulos que disputó con el Barça.



Vendrían tiempos difíciles para Iniesta. Sufrió una lesión muscular, cayó en un cuadro de depresión y casi no llega al Mundial del año siguiente. Pero la revancha le llegó en Sudáfrica, cuando anotó el gol del título mundial para España. Nada menos. No son muchos sus goles, pero vaya que fueron importantes.



