Así quedó Millonarios luego de cumplirse la fecha 19 de la Liga

Millonarios resignó toda posibilidad de clasificar a los cuadrangulares del fútbol colombiano, luego de terminada la jornada 19.

El equipo azul, que perdió el clásico contra Santa Fe, estaba al borde de la eliminación y dependía de un milagro. Se aferraba a las cuentas matemáticas y para eso necesitaba que Cúcuta no venciera al América este viernes en el cierre de la penúltima fecha, para tener una remota opción en la fecha 20.



Sin embargo, la victoria del equipo motilón le permitió llegar a 31 puntos. Como los embajadores tienen 27, ya no podrán alcanzar al club que quede en octavo lugar, posición que por ahora ocupa el Cúcuta.

Así las cosas, solo Medellín, que es noveno, mantiene opción de meterse en los cuadrangulares. En la última jornada recibe al Deportes Tolima.



Millonarios, tras su caída libre, ya pensará en el 2020, cuando deberá reivindicarse de esta eliminación. En el semestre pasado, el equipo, de mejor campaña, no llegó a la final.



