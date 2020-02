¿Firmaron la paz Messi y Abidal en el Barcelona?

Parece que las aguas se calman en el Barcelona, tras la confirmación de que el secretario técnico, Abidal, continuará en el cargo, luego de la la intervención de Josep Bartomeu y Oscar Grau, en el problema entre el francés y Lionel Messi.

Según el diario Sport de Barcelona, dos horas duró la conversación de ellos con Abidal, pero previamente Bartomeo había dialogado con Messi y ambas partes se reconciliaron, por lo que la crisis en el club ha sido solucionada.



En una entrevista con Sport, Abidal justificó la destitución del técnico Ernesto Valverde, entre otras cosas, porque "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho" con el 'Txingurri'.



Esta declaración no pareció gustarle al capitán, Leo Messi, quien contestó inmediatamente con un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que bajo una imagen de la declaración de Abidal enmarcada en un círculo rojo, aseguró que

"cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos".



Sin embargo, las partes ya hablaron. Messi y Abidal cruzaron palabras, previo al juego de este jueves en la Copa del Rey contra Athletic Club.



