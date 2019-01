Scolari dice que no dirigirá a la Selección Colombia

Luiz Felipe Scolari cerró este martes, contundentemente, las puertas para dirigir a la Selección Colombia. El entrenador brasileño dejó muy claro que va a seguir dirigiendo al Palmeiras y que el tema de su contratación no tiene nada que ver con valores económicos. Sin embargo, la misma Federación Colombiana de Fútbol, en un trino, aseguró que no ha buscado al brasileño.

“Dije que no iba a salir (de Palmeiras). Parece que Colombia no ha entendido que no voy a salir. Aumenta los valores, pero no es cuestión de valores”, aseguró el entrenador este martes.

Scolari aseguró que en Colombia han seguido insistiendo por contratarlo como remplazo de José Pékerman y hasta se subieron en la parte económica, pero es un aspecto que a él no parece interesarle.



“Si fuera cuestión de valores, habría aceptado una invitación que me hicieron de la China, pero no me interesó en el momento”, añadió.



Sin embargo, ante estas declaraciones, la Federación Colombiana de Fútbol publicó este martes un trino en el que niega contactos con Scolari.

La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional. Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral. — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 8, 2019

Finalmente, Scolari comentó que su idea es “seguir en la línea equilibrada” que tiene en Palmeiras, equipo del cual habla muy bien desde diciembre del año pasado cuando afirmó que la Federación Colombiana de Fútbol lo había buscado.



