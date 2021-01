Por fin, una sonrisa: la mala racha que rompió el Schalke 04

Después de 30 partidos consecutivos sin lograr la victoria en la Bundesliga, el

Schalke 04 rompió la maldición al golear este sábado al Hoffenheim 4-0 en la 15ª fecha, merced a un triplete del estadounidense Matthew Hoppe y a un gol del marroquí Amine Harit.

'In extremis', el club 'minero' evitó unirse al Tasmania Berlín, que ostenta el poco deseable récord histórico del campeonato alemán, con una serie de 31 partidos sin ganar en 1965-66.



El Schalke 04 no ganaba en la Bundesliga desde el 17 de enero de 2020, un 2-0 contra el Borussia Mönchengladbach. De pasó escapó del último puesto en la tabla, que ocupa ahora el Mainz, pero sigue en puestos de descenso (17º) a tres unidades del puesto repechaje, en manos de un Bielefeld que recibirá el domingo al Hertha Berlín.



Esta victoria se produjo a las órdenes del nuevo entrenador Christian Gross, un técnico suizo de 66 años llegado al club durante el parón navideño para suceder a Manuel Baum.



El Schalke 04, que lleva el nombre del barrio de Gelsenkirchen donde se creó en 1904, es un histórico del fútbol alemán, varias veces campeón en la primera mitad del siglo XX.



Desde el año 2000 suma cinco subcampeonatos (el último en 2017-2018) y ha estado ocho veces en el podio de la Bundesliga.



En los otros partidos de este sábado, los principales aspirantes a los puestos clasificatorios a la Champions, se neutralizaron. Ese fue el caso del Unión Berlín y el Wolfsburgo, igualados a 25 puntos al comienzo del partido, y que sellaron un 2-2 que les deja cuartos y sextos respectivamente en la tabla (a 8 puntos del líder Bayern Múnich).



En la clasificación, el Bayern suma 33 puntos, a pesar de su derrota del viernes en Mönchengladbach (3-2). El RB Leipzig, 31 puntos, perdió la opción de llegar a la punta al caer 1-3 contra el Borussia Dortmund.



DEPORTES

Con AFP