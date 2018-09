'Colombia es de los mejores del mundo': DT de Argentina

Lionel Scaloni, técnico encargado de Argentina, se refirió este lunes al juego de la Selección Colombia, su rival este martes en partido amistoso de la fecha Fifa.

"Sabemos cómo juega Colombia. Lo vi contra Venezuela y me gusto y tomaremos recaudos. No jugaremos de contragolpe, nosotros jugamos al fútbol. Lo que sí creo es que hay que tener máxima concentración y máximo respeto del rival, que es de los mejores del mundo, lo ha demostrado con creces. Es un lujo que estos chicos puedan jugar contra Colombia", aseguró.



Además, Scaloni se refirió a su equipo y a lo que espera de los jugadores más jóvenes. “La ansiedad es difícil de controlar. Lo mejor es que jueguen más y más. Lógicamente jugadores que la manejan y por eso son cracs. Vamos a darle más continuidad al equipo con algunos cambios”.



También aseguró que por decisisión suya nadie tiene el número 10, en espera de que Lionel Messi decida si va a regresar a la selección.



“Todos los del Mundial conservan su número. En este caso la '10' es de Messi hasta que él no diga si sigue o no. Bajo mi punto de vista decidí que no la use nadie. En el futuro veremos. La '10' es exclusiva de él”, afirmó.

DEPORTES