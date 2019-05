Elogios para Eden Hazard que podría fichar por el Real Madrid

Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, aseguró en rueda de prensa que Eden Hazard, al que se vincula con el Real Madrid, sería "bueno para cualquier equipo", pero recalcó que espera que se quede en el conjunto londinense.

Sarri compareció ante los medios en la ciudad deportiva del Chelsea en el contexto de la jornada para medios de comunicación que organiza la UEFA de cara a la final de la Liga Europa entre Chelsea y Arsenal.



El técnico italiano fue preguntado por el futuro de Hazard, quien puede estar ante su último encuentro con la camiseta 'Blue', e incidió en que espera que el belga continúe ligado a la entidad londinense.



"Espero que se quede con nosotros, pero tenemos que estar preparados por si decide algo diferente. Es bueno para cualquier equipo, pero también es muy bueno para nosotros", explicó el transalpino.



Respecto a la final, que se disputará el próximo 29 de mayo, Sarri afirmó que piensa lo mismo que el Arsenal sobre los inconvenientes de celebrar el partido en Bakú (Azerbaiyán), con los problemas por el reparto de entradas.



"La sede es un gran problema para nuestros aficionados así que creo que sería mejor otra ubicación", sentenció.



Sarri fue optimista sobre la presencia de N'golo Kanté en la final y espera que supere sus problemas físicos. El Chelsea cuenta con las bajas seguras de Antonio Rudiger, Callum Hudson-Odoi y Ruben Lofuts-Cheek, que se lesionó en el reciente amistoso que el equipo londinense disputó en Estados Unidos. "Acabamos la liga cansados.



Después del partido de Boston tuvimos tres días libres y creo que nos hemos recuperado. Ahora estamos trabajando. No es fácil preparar un encuentro tan importante después de 62 partidos. Los jugadores están cansados, mentalmente y físicamente", explicó.



Además, Sarri fue cuestionado por su futuro, después de que en los últimos días se le haya relacionado con el banquillo del Juventus de Turín y del Roma y que, pese a su tercer puesto en la Premier League y sus finales en la Copa de la Liga y la Liga Europa, su continuación en Stamford Bridge no esté asegurada. "Mi futuro es el próximo miércoles y solo quiero pensar en la final.



Tengo dos años más de contrato. Tendré que hablar con el club después de la fianl y ver si están contentos conmigo. Me gusta mucho este club y esta liga, que es la más importante en este momento. Es muy emocionante estar aquí. Es normal que al final de la temporada te sientes a hablar con la directiva", señaló el preparador.



EFE