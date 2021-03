Sara Carbonero e Iker Casillas anuncian su separación

Luego de 11 años de relación, la periodista y empresaria Sara Carbonero y el exfutbolista Iker Casillas dieron a conocer formalmente su separación. Así lo dieron a conocer en sus respectivas cuentas de instagram en un comunicado conjunto en el que anuncian que su amor de pareja “toma caminos distintos”.



La pareja, una de las más queridas y aclamadas de España y el mundo, dijo en su comunicado que se siente orgullosa de la familia que han conformado y de haber compartido un amor que los ha llenado de felicidad por varios años. De su amor surgieron dos hijos: Martín y Lucas, de siete y cuatro años.



“Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”.



Desde hace unos días se venía hablando sobre la posibilidad de divorcio de esta reconocida pareja, que en los últimos años ha atravesado unida diferentes dificultades de salud.



Por un lado, Casillas sufrió un infarto durante un entrenamiento con el Oporto y días después, ella tuvo que ser intervenida debido a un tumor maligno que le descubrieron en uno de sus ovarios. Posterior a estos sucesos del 2019, la pareja, que llevaba radicada varios años en la ciudad de Oporto, regresó a España en diciembre del año pasado.



Los dos han procurado ser muy discretos en cuanto a su vida de pareja y no han dado más explicaciones respecto a lo motivos de la decisión. Sin embargo, el medio internacional ‘El País’, de España, informó que “al portero le está costando encontrar un nuevo ritmo de vida tras dejar el fútbol activo y Sara Carbonero ha pasado por una enfermedad y un tratamiento muy duro en el que no siempre se sintió arropada”.



De hecho, retoma el diario, el deportista había confesado hace unos meses durante una entrevista con un paparazzi que quizá no había estado todo lo que debiera con su esposa. Esta declaración había sido interpretada como síntoma de una crisis matrimonial, pese a que el entorno de la pareja lo había desmentido.

El beso

En el Mundial de Sudáfrica 2010 España alzó la copa por primera vez. Los dirigidos por Del Bosque tenían un plantel de leyenda: Xavi, Iniesta, David Villa e Iker Casillas. Foto: EFE

La relación de esta pareja se hizo más reconocida, luego de un beso durante una transmisión en vivo que le dio la vuelta al mundo. Tras el triunfo de la Selección de España en el Mundial de Sudáfrica de 2010, la periodista entrevistaba al entonces portero del cuadro español, quien, sin poder hablar de la emoción, le estampó un beso que dejó atónito a medio mundo. “Madre mía, bueno, pues… luego seguimos, ¿vale?”, cortó Carbonero.



Aquel gesto fue la consolidación de su relación que, si bien ya se conocía, no había sido tan mediática desde entonces: había surgido una pareja exitosa, guapa y joven. Su unión fue en el 2016 y hoy queda para el recuerdo aquella anécdota que consolidó a una pareja muy querida y aclamada.



