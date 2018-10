Santos se burló de la eliminación de Independiente de la Libertadores

Santos de Brasil no se quedó con la espina de haber quedado por fuera de la Copa Libertadores, luego de que Independiente de Avellaneda reclamó la mala inclusión del volante uruguayo Carlos Sánchez.

Este martes, una vez quedó por fuera el equipo argentino del torneo, Santos publicó un trino dedicándole a Independiente la canción "Vou Festejar", de Beth Carvalho. Una parte de la canción dice: "Llora! No voy a llamar. No voy a llamar. Llegó la hora. Me vas a pagar. Puede llorar! Puede llorar!”.

"Llora!

No voy a llamar

No voy a llamar

Llegó la hora

Me vas a pagar

Puede llorar!

Puede llorar!



Es tu castigo

Se peleo conmigo

Sin tener por qué

Yo voy a festejar

Voy a festejar

Tu sufrimiento

Tu penar"

(Voy a Festejar)👋🏻 @Independiente https://t.co/ECSYZLZqxD — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 3, 2018

Este trino fue como respuesta a uno de la Conmebol en la que el máximo organismo suramericano informaba sobre la clasificación de River Plate, tras eliminar al conjunto de Avellaneda.



Cabe recordar que la Conmebol confirmó la sanción al equipo brasileño por la mala inscripción del volante Carlos Sánchez en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y les dio por ganado el partido a los argentinos con el marcador 3-0.



Independiente alegó que Sánchez debía una fecha de sanción que no había pagado y aún así fue inscrito por Santos. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol le dio la razón al club argentino y decidió hacer efectiva la sanción horas previas al encuentro de vuelta.



