Era 23 de diciembre. Era víspera de Navidad. Santiago Escobar esperaba la fecha con su familia. Como cualquier familia. Como cualquier Navidad. Era un receso en medio de su agitado trabajo de DT de fútbol. No tenía dolores. Se sentía sano. Fuerte. Vital. Pero no lo estaba. Un adversario silencioso recorría su cuerpo y vino a revelarse ese día. Santiago no lo esperaba, nadie lo espera, y nadie sabe qué hacer en esos casos. Santiago tampoco. Cáncer de próstata, le dijeron, y no lo podía creer. Él tan sano, él tan fuerte. Pero ese mismo 23 de diciembre del 2020 el Sachi, como todo el mundo lo conoce, decidió que no iba a perder, que solo sería una breve pausa: estaba seguro de que el fútbol lo iba a estar esperando.

Es lunes. El Sachi vive un día ajetreado. Su trabajo como nuevo DT de la Universidad de Chile, uno de los clubes más tradicionales de ese país, le demanda mucho tiempo: entrenamientos, videos, reuniones, más entrenamientos, partidos y horas de análisis. Anochece y camina por las calles de Santiago, como lo hace casi todas las noches durante una hora. Va pensando en su próxima alineación, en si hará cambios o no, en qué debe corregir, en qué debe fortalecer a su equipo. Y mientras va meditando en todo eso, contesta esta llamada desde Colombia.

Su voz es la de siempre, tan amigable, tan sosegada, tan paisa. Lleva un par de semanas de debutar en el fútbol chileno, y con victorias: 2-4 contra La Calera, de visitante, y 2-1 contra Antofagasta, de local. Eso lo tiene contento. Lo primero que dice es que se siente fuerte, como antes o más que antes. El cáncer, ese entrometido que amenazó su vida, es para él “una anécdota”. Así lo dice.



El Sachi se describe como una persona positiva. Y lo es. Lo fue en la cancha como futbolista y lo es como DT –fue campeón dos veces con Atlético Nacional, 2005 y 2011–. Pero sobre todo, lo fue ese 23 de diciembre cuando se enteró de su enfermedad. Por esa época el Sachi llevaba su rutina con normalidad: hacía ejercicio, caminaba, iba feliz al trabajo, asistía a sus controles de urología anualmente, no sentía dolores, no tenía síntomas, ninguna sospecha, ninguna amenaza latente, hasta que llegó ese saboteo de la vida: cáncer.



Primero tuvo miedo, un pánico que se le metió por los oídos en forma de derrota. Pero toda la angustia posible fue dando paso a una madura calma. Ahí, rodeado de su familia, los miró a todos, uno a uno, a su esposa Juliana Curi; a sus dos hijos, Martín Escobar –hoy 17 años–, y Antonio Escobar –15 años–, y a sus hermanos. Y decidió que ellos no merecían sufrir por él, y les dijo, como si le hablara a su equipo en el camerino: “¡Este partido lo voy a ganar!”.



Unas horas después del impacto, el Sachi ya lo había asimilado. No renegó. No se quejó de lo que le tocaba. Lo aceptó todo. Derrotó la fatalidad antes de empezar a jugar, y por goleada. Le ofreció la enfermedad a Dios, para que él decidiera, pero no como quien se entrega o se resigna o se deprime, sino como quien acepta el desafío más importante de su vida, para tener una segunda vida.

La batalla del Sachi Escobar

El Sachi, en entrenamiento con la U. Foto: Prensa UNiversidad de Chile

Por ese entonces, el Sachi dirigía a la Universidad Católica de Ecuador, donde duró cuatro años. Los últimos seis los ha pasado afuera del país, siempre lejos de su familia –antes estuvo en Deportivo Táchira de Venezuela–. Pero cuando todo empezó, estaba en Medellín, en su casa, esperando la Navidad. Y aunque quería salir corriendo a la cancha y estar con su equipo, supo que le tocaba llenarse de paciencia y hacer la obligatoria pausa. Un forzoso entretiempo.



“Acepté las indicaciones de los médicos –relata el Sachi– y conjuntamente tomamos las decisiones: me ofrecieron alguna cirugía, sacar la próstata; otros, hacer radioterapias, apuntar a un tratamiento curativo... Opté por ese tratamiento, y hoy le agradezco a los médicos y a Dios que me permiten seguir con vida y luchando por mis proyectos, por mis sueños, por todo lo que quiero como ser humano y profesional”.



El tratamiento comenzó con medicación y una terapia de bloqueo hormonal. Entonces le envió un mensaje a su equipo: “Quiero vivir, entrenar y estar junto a ustedes”. En febrero empezó las radioterapias, todas en Medellín. Esas jornadas no lo desenfocaron de su idea de victoria. Siempre estuvo rodeado de su familia, de sus amigos, de sus jugadores que le dedicaban cada partido a la distancia. En cada una de las 26 sesiones que tuvo, pensaba en todos ellos, y pensaba en volver pronto a la cancha. Y pensaba, como lo hace siempre, en su hermano Andrés Escobar, aquel futbolista de la Selección Colombia asesinado en 1993 y que todos los días lo visita en sus pensamientos. El Sachi tenía motivos de sobra para superar este desafío.

El regreso del Sachi

El Sachi, DT de la Universidad de Chile. Foto: Prensa Universidad de Chile

“No me voy a entregar, tengo que salir adelante...”, se repetía, una y otra vez, Santiago Escobar. Se decidió a que esta victoria sería el mejor ejemplo para sus hijos, eso de no claudicar ante las peores adversidades.



En mayo de 2021, otra noticia se le metía por sus oídos, solo que esta era como música: el cuerpo respondió bien y la radioterapia fue exitosa, le dijeron. Entonces el Sachi miró otra vez a su familia, satisfecho, como quien levanta un trofeo y se lo ofrece a miles de hinchas. Como quien sabe que la victoria personal no era solo suya. Y ya no aguantó más: sintió que el fútbol venía por él para llevarlo de vuelta, sin más pausas. El Sachi volvió a ser el Sachi.



“Terminé mi radioterapia y el mismo día le pedí permiso a los médicos para viajar a Ecuador a continuar trabajando, es que eso ayuda en la parte mental: trabajar en lo que te gusta, sentirte útil, y estar en esta profesión, ya son 24 años en la parte técnica; no veía la hora de volver, los médicos me entendieron, incluso en algún receso de las radioterapias me permitieron ir un mes a Ecuador para estar con el equipo”, dice.

Fue una prueba que me puso la vida. Fue mi oportunidad de reinventarme, de valorar lo que tengo alrededor, de no estar anhelando las cosas materiales. Me di cuenta de que la felicidad es el día a día. FACEBOOK

Y sí, el Sachi tuvo una segunda vida. Estando de vuelta en Ecuador, recibió la oferta para irse a otra aventura, dirigir a la Universidad de Chile. Un reto grande, y dijo que sí, al fin y al cabo ya había demostrado que ningún desafío lo supera. Hoy, más de un año después de aquella amarga Navidad, el Sachi camina por las calles de Santiago con firmeza, recorre las calles que ahora son sus calles. Dice que se siente “muy recuperado”. Su médico le dijo el pasado viernes 11 de febrero que no hay evidencia de cáncer. El Sachi, a sus 58 años, es un Sachi más fuerte.



“Fue una prueba que me puso la vida. Fue mi oportunidad de reinventarme, de valorar lo que tengo alrededor, de no estar anhelando las cosas materiales. Me di cuenta de que la felicidad es el día a día. A veces buscamos la felicidad en otras cosas. Hoy me doy cuenta de que la felicidad la tenemos en lo sencillo, en una conversación, en disfrutar el trabajo, la familia, los amigos”, dice.

Santiago Escobar junto a su familia. Foto: Archivo particular



No se descuida. Asiste a controles cada 3 o 4 meses. Y dedica cada segundo de su vida a cumplir sus sueños. Quiere terminar de formar a sus dos hijos, a los que ya les dio la mejor lección de tenacidad. Y quiere ser exitoso en la Universidad de Chile. Y quiere dejar allí una huella grande. Y quiere seguir disfrutando de la primera luz del día cuando sale para el entrenamiento de la U. Y quiere ganar. Y quiere ser arropado por la primera oscuridad mientras hace sus caminatas nocturnas. Y quiere llegar a su casa a comer algo ligero, ver una película, hacer una lectura, hablar una o dos horas con sus hijos a la distancia, y antes de dormir revisar una vez más el plan de entrenamiento, y levantarse contento, fuerte, vital, a volver a entrenar.



Y así todos los días. Porque el Sachi nunca dejó de pensar en el fútbol, como ahora, mientras habla por teléfono y piensa en su siguiente partido, en la posible alineación. Y si se le pregunta qué ha sido el fútbol para él en toda esta experiencia, afirma, lleno de convicción: “El fútbol fue mi medicina. Fue ese alimento que me estaba esperando”.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

