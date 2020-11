Santiago Montoya: tres años para el olvido en Millonarios

Tras jugar en Argentina y Brasil y haber tenido un buen paso por Deportes Tolima, Santiago Montoya llegó a Millonarios en 2018 como uno de los grandes refuerzos para disputar la Copa Libertadores de ese año.



Sin embargo, los casi tres años que lleva en el club han sido una historia de dolor, que este miércoles tuvo un nuevo capítulo.

Las críticas de los hinchas de Millonarios arrecian contra el mediocampista, quien falló su cobro en el desempate desde el punto penalti contra Deportivo Cali, que dejó por fuera al equipo de la Copa Suramericana en la segunda ronda.



(Lea también: Las burlas a Millonarios por su eliminación en la Suramericana)



A Montoya le reprochan la forma como llegó a cobrar el penalti, riéndose, y la displicencia con la que pateó, que permitió que el portero David González adivinara su intención y detuviera el balón.

Este fue el penal que botó Santiago Montoya cuando Juan Moreno había tapado el penal anterior. ¿Qué piensas de la actitud del jugador en plena definición de torneo internacional cuando el equipo había remontado el marcador? pic.twitter.com/lLLXBd436P — Hinchas Millonarios (@HinchasdeMillos) November 5, 2020

Lo cierto es que el paso de Montoya por Millonarios no ha sido bueno. En buena parte, las lesiones han afectado mucho su rendimiento: el 25 de marzo de 2018, en un partido contra Jaguares en Bogotá, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. No pudo jugar más en el resto de la temporada.



El primer semestre de 2019 fue alternativa en el esquema de Jorge Luis Pinto, e incluso aportó goles clave en el remate de la campaña, contra América y Pasto, aunque un esguince de tobillo lo sacó un mes de las canchas.



Pero el segundo semestre volvió a ser complicado para él. En la pretemporada comenzó a tener nuevamente problemas de rodilla. Solo pudo jugar un partido, contra Jaguares, el 3 de agosto. La "inestabilidad" que le habían diagnosticado inicialmente se convirtió en una nueva ruptura de ligamento cruzado anterior. Otros ocho meses por fuera.



Cuando ya se estaba poniendo a punto para volver, vino la cuarentena por la pandemia de covid-19, lo que le permitió tomarse el tiempo para recuperarse plenamente. Volvió a las canchas el 27 de septiembre, en el clásico contra Santa Fe.



(Además: Las razones por las que Cali sacó a Millonarios de la Suramericana)



Sin embargo, Montoya no entró del todo en el esquema de Gamero. Solo jugó un partido como titular, contra Águilas Doradas, justo después de recuperarse tras dar positivo por coronavirus. Y en tres partidos lo llevó al banco y no lo utilizó, contra Envigado, Nacional y en la ida contra Cali en la Suramericana.



Este miércoles entró y tuvo la oportunidad de volver a tomarse confianza. Falló feo y las críticas arreciaron contra él, por su actitud. Un capítulo más en casi tres años para el olvido.



