Granada de España recibió este miércoles al Atlético de Madrid con una vuelta esperanzadora de Santiago Arias como titular.



Le puede interesar: Confirman programación de partidos de Colombia contra Perú y Argentina

Sin embargo, el lateral colombiano solo pudo jugar 45 minutos y para el entre tiempo ya había salido por problemas musculares.

Joao Felix, la sorpresa en Atlético de Madrid

El portugués Joao Felix y el uruguayo Luis Suárez forman la pareja ofensiva del Atlético de Madrid en el partido que su equipo juega este miércoles en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada, equipo donde regresó a la titularidad el lateral colombiano Santiago Arias.



El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, apostó por la vuelta de Joao Felix a la titularidad en un once inicial que también presenta la novedad del argentino Rodrigo De Paul en relación al que formó en la última jornada ante el Sevilla.



El luso entró en el once en el sitio del argentino Ángel Correa, que de inicio se queda en el banquillo, mientras que De Paul reemplaza al lesionado Marcos Llorente.



Salió el Atlético en el Nuevo Los Cármenes con Oblak, Trippier, Felipe, Kondogbia, Mario Hermoso, Carrasco, Koke, De Paul, Lemar, Joao Felix y Suárez. En el Granada, el preparador Robert Moreno apostó por Arias en el lateral diestro y por Isma Ruiz en el centro del campo para reemplazar a las sancionados Joaquín Marín 'Quini' y el francés Maxime Gonalons.



El resto del once es el mismo de la pasada jornada ante el Mallorca, por lo que forman los locales de inicio con Maximiano, Arias, Germán, Torrente, Carlos Neva, Isma Ruiz, Luis Milla, Antonio Puertas, Machís, Luis Suárez y Jorge Molina.



EFE