El lateral colombiano Santiago Arias vuelve a estar disponible para el Granada, conjunto en el que milita esta temporada cedido por el Atlético de Madrid, cuatro meses después de haber sufrido una lesión muscular.

El regreso de Santiago Arias

Santiago Arias, en su época en el Atlético de Madrid. Foto: EFE

Arias se lesionó en la victoria del Granada el 22 de diciembre de 2021 precisamente ante el Atlético de Madrid (2-1) y, desde entonces, ha permanecido de baja recuperándose del problema muscular sufrido, que en ningún momento fue especificado por el club.



El lateral colombiano lleva varias semanas trabajando con relativa normalidad al mismo ritmo que sus compañeros, pero hasta ahora no ha regresado a una convocatoria, algo que se espera ocurra el próximo domingo en el decisivo partido que jugará el Granada ante el Celta.



De hecho, el equipo que ahora dirige Aitor Karanka se encuentra sin laterales diestros disponibles para ese encuentro al estar sancionados Víctor Díaz y Joaquín Marín ‘Quini’, aunque el largo tiempo que lleva Arias sin jugar hace improbable que esté en el estado físico óptimo para ser titular.



Arias llegó al Granada el pasado verano cedido por el Atlético de Madrid, club propietario de sus derechos, tras haber estado casi toda la campaña anterior sin jugar por culpa de una fractura de tibia y peroné sufrida en octubre de 2020 en un partido con la selección colombiana.



En el club rojiblanco le costó coger el ritmo al principio tras casi un año de inactividad, disputando un total de diez partidos, ocho de LaLiga Santander y dos de la Copa del Rey, antes de lesionarse justo a final de 2021. De hecho, ese problema muscular que le ha mantenido cuatro meses de baja y del que ya está recuperado se produjo cuando estaba en su mejor momento, ya que en diciembre participó en cinco partidos con el Granada y marcó, en el choque ante el Alavés, su único tanto como rojiblanco.



Ahora Santiago Arias llega a tiempo de ayudar al equipo andaluz en los cinco últimos partidos de LaLiga Santander, en los que se va a jugar la permanencia, empezando por el vital del próximo domingo vs. el Celta.



EFE