Santiago Arias no tiene definido su futuro, no se sabe nada de lo que hará en la temporada del fútbol de Europa que está comenzando.

Arias estuvo en el Granada español y volvió al Atlético de Madrid, dueño de su pase, pero no se sabe si tendrá la opción de jugar, de un cupo en la titular.



Ha jugado en el pasado torneo 14 partidos y marcó un gol, pero no parece seguro lo que pasará con él.

Pocas opciones



Alguna vez se mencionó su vuelta al PSV, pero no hay nada claro. Los medios neerlandeses hablan que es un gran interrogante.



Arias tiene un inconveniente serio, pues el DT del equipo, Ruud van Nistelrooy, cuenta con la posición del colombiano muy ocupada.



Se dice que está cubierta por cuatro nombres, por lo que Arias no tendría la opción de ir a ese conjunto.



Se le abriría la puerta si el PSV sigue avanzando en la Liga de Campeones, pues tendría más partidos y necesitaría el DT de más jugadores.



En ese certamen, el cub se enfrentará a Rangers, de Alfredo Morelos, pero por el momento no es posible que Arias vuelva.

