La carrera de Santiago Arias en la Selección Colombia se truncó abruptamente el 9 de octubre de 2020. Ese día, en la primera fecha de la eliminatoria para Qatar 2022, apenas pudo jugar 10 minutos. Sufrió una luxofractura del tobillo izquierdo, con lesión multiligamentaria, que lo dejó siete meses sin jugar.

Acababa de llegar al Bayer Leverkusen, cedido por el Atlético de Madrid. Apenas jugó un partido oficial con el club alemán. A su regreso a España, lo cedieron al Granada, donde tuvo otra lesión, esta vez en el muslo, lo sacó de las canchas durante casi cuatro meses, A mediados de 2022 quedó libre.

Tras un semestre de receso, y con la idea de recuperar continuidad, a comienzos de este año Arias, de 31 años, firmó con el FC Cincinnati, una de las franquicias más jóvenes de la liga profesional de Estados Unidos, la MLS: fue creada en 2018.



Hoy, el FC Cincinnati es el líder del campeonato, con una buena ventaja, ocho puntos sobre el New England Revolution, luego de 23 partidos. De ellos, el colombiano, exjugador, además, de La Equidad, Sporting y PSV Eindhoven, actuó en 18.

En medio de la revolución que significa la llegada de Lionel Messi a esa liga, al Inter Miami, hoy colero del torneo, Arias se ilusiona con seguir creciendo y recuperar lo perdido. El lateral antioqueño habló con EL TIEMPO de su momento y les envió un consejo a sus excompañeros de Selección que hoy están sin club.



¿Cómo ha sido la experiencia de jugar en Cincinnati?



Estoy muy contento porque estamos primeros, por el ritmo que tengo ahora y que tanto estaba buscando. Estoy disfrutando al máximo todo, tratando de aprovechar este momento, Todavía tengo mucho para aportar.



¿Cambia mucho la manera de jugar con respecto a lo que vivió en sus años en Europa?



Son ligas diferentes, la española, la holandesa, la portuguesa, pero de todo he aprendido un poco y siempre trato de aportar toda esa experiencia que he tenido durante tanto tiempo.



¿Qué significa para usted, ya como jugador de un club de la MLS, la llegada de Lionel Messi al Inter Miami?



Es algo bueno, la Liga estaba creciendo bastante. Ya la MLS había traído a varios jugadores con experiencia en Europa, importantes en muchos equipos, pero que ahora llegue Messi le da un plus superalto, ahora todo el foco podrá estar en la MLS, es importante tanto para los jugadores como para la Liga. Todos los jugadores estamos a la expectativa de enfrentarlo, los que están en el mismo equipo compartir con él. Es un jugador muy importante a nivel mundial, lo ha conseguido prácticamente todo. Es un plus.

El futbolista llegó a ser parte del Inter de Miami. Foto: EFE

Messi no llega solo. Ya confirmaron a Sergio Busquets y podrían llegar más jugadores.



Creo que están tratando de armar un equipo para él, sin olvidar las condiciones que tienen los que ya estaban para hacer un buen torneo. No se trata de uno o dos jugadores, se trata de un colectivo, Messi ha ganado cosas porque tiene un colectivo que lo ayuda, un equipo que trabaja a su lado. Espero que le vaya muy bien a él, pero yo me enfoco en mi equipo y ahora que estamos primeros, queremos seguir allá arriba.



Esta semana, Cristiano Ronaldo afirmó que la Liga árabe, donde él juega, es mejor que la MLS y que muchos lo han seguido allá. ¿Qué opina?



Cada quien es libre de decir y de hacer lo que le parezca. Es su opinión, yo no puedo decir lo contrario. La MLS está creciendo mucho, es cada vez más competitiva, lo está demostrando en torneos internacionales, en Mundial de Clubes, en los torneos contra los mexicanos. Y ahora con la llegada de Messi y otros jugadores va a seguir en alza.

El consejo de Santiago Arias a James y a Quintero

Varios jugadores de la base histórica de la Selección están sin equipo, como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. ¿Les aconsejaría llegar a la MLS?



Yo les diría que sí. Si pueden firmar, por el equipo que sea, que lo hagan. si aman el fútbol, pues van a firmar. Yo tomé la decisión porque me pareció un proyecto muy importante, confié en eso, escuché al entrenador, al director deportivo, al presidente. Muchas veces hay que dejar al lado otras cosas y coger ritmo, estar en competencia, seguir demostrando. Creo que tengo mucho para dar, me siento bien, me siento feliz.



James Rodríguez jugó en Catar, David Ospina está en Arabia. ¿Le ofrecieron jugar en esas ligas?



Sí hubo un acercamiento pero nada claro. Al final, se da la decisión de venir a Cincinnati.



¿Qué clase de equipo es el FC Cincinnati?



Es un equipo bastante consolidado. Desde la temporada pasada vienen haciendo buen trabajo, llegaron a semifinal, este año con la experiencia que tienen algunos está tratando de mantenerse en la primera posición, enfrentamos equipos muy fuertes y hemos salido victoriosos. Es un equipo unido, que sabe para dónde va, sabe que es lo que quiere. Queremos ganar el título. No es fácil.



¿Qué significa para la MLS el hecho de que Estados Unidos sea la sede de la próxima Copa América y del próximo Mundial?



Ellos han demostrado que cuando han tenido que hacer torneos internacionales se ve la organización, saben lo que pueden aportar. Todo está enfocado para que el mundo mire las copas y los torneos de acá. Por eso también tomé la decisión de venir a la MLS, confiar en el proyecto que me dieron y hasta ahora todo ha salido bastante bien.

Así ve Santiago Arias el momento de la Selección Colombia

¿Ha seguido el comienzo del proceso de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?



Siempre he seguido la Selección. Juegue o no, siempre estoy apoyando, tengo amigos ahí, me da alegría cuando a la selección le va bien y sufro como todo colombiano, porque antes que jugador, soy un colombiano que está para vivir cada momento de Selección, bueno o malo. Aún no te tenido la oportunidad de hablar con ninguno de los integrantes del cuerpo técnico. Por ahora quiero seguir cogiendo ritmo y seguir jugando. Si se da de nuevo jugar en Selección, estaré feliz y orgulloso, será como volver a jugar por primera vez.



¿Cómo ha visto a Daniel Muñoz, que hoy es el dueño del puesto que usted ocupó en la Selección Colombia?



Lo conozco, es un jugador muy bueno, ha demostrado su calidad, se ha visto en su equipo que aporta ofensiva y defensivamente. El que va a selección tiene que aportar lo mejor. Hay que aprovechar el momento porque la carrera es muy corta. Estar en Selección es el sueño al que aspira todo jugador del fútbol. De mi parte, le deseo lo mejor no solo a Daniel, sino a todos los compañeros



¿Qué pasó en la eliminatoria para Catar 2022? Usted solo jugó el primer partido y se lesionó.



Creo que fue una eliminatoria bastante extraña, bastante complicada. No hay que demeritar el trabajo de ninguna selección, porque todo está muy parejo. Acá el que se duerma le va a ir mal: hay que estar concentrado todo el partido, hay que aprovechar la localía porque cada vez es más difícil. Aunque no lo creas, ya los equipos conocen la sede y ya saben cómo jugar en Barranquilla. Estuvimos muy bien los primeros partidos, luego bajamos, después intentamos subir pero no reaccionamos, y al final casi nos metemos. Para todo el país fue muy duro, no me imagino cómo fue para los chicos que estuvieron hasta el final. Esto es de aprendizaje, es un proceso, es de constancia.

Impresionante lesión de Santiago Arias en el partido Colombia: https://t.co/HUlMTMs7uL #FuerzaArias



En el minuto 16, el delantero del Atalanta aprovechó un gran pase de Juan Guillermo Cuadrado y puso el primero para la ‘tricolor’.https://t.co/IJQ253NbZz #VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/X3BDlA0xyI — Gol Caracol (@GolCaracol) October 10, 2020

¿El hecho de que el Mundial de 2026 sea con 48 equipos hace que la eliminatoria sea más fácil o será como hasta ahora?



Seguro será difícil, siempre es difícil, pero hay que confiar en el trabajo que tiene uno, ir a muerte con el plan que tienes, creer en tus jugadores y en tu cuerpo técnico y sacar puntos. Si ganas todo es más fácil, de eso se trata, ganar puntos.



¿Fue fácil acostumbrarse a vivir en Estados Unidos?



Te cambia bastante, pero al final estás haciendo lo mismo. Si amas esto, lo vas a disfrutar estés donde estés. He pasado por diferentes equipos, diferentes ciudades, ciudades pequeñas, ciudades grandes. Pero siempre lo he disfrutado.



¿Cómo es la pasión del hincha estadounidense, comparada con la de los europeos?



Es muy buena. Casi todos los estadios están llenos siempre, es gente que le gusta mucho el deporte, disfrutar en familia, disfrutar del show y son muy respetuosos. Si de pronto estás en un bajón, la gente te respeta y te anima mucho. Es algo de admirar.



Usted es uno de los colombianos más experimentados en la MLS. ¿Cómo ve a sus compatriotas allá?



Creo que todos son importantes en sus equipos, la mayoría son titulares, están creciendo, hay muchos jóvenes que están mejorando, pero calidad hay de sobra para que lleguen a ocupar un puesto en la Selección.



¿Se imagina todavía un regreso suyo a la Selección?



Siempre, claro. Me quedé con el sinsabor de haber podido disfrutar un poco más la Selección. Esto sigue, te puede pasar eso, una lesión. Pero ahora estoy enfocado en mi equipo, seguir creciendo, seguir con continuidad. Si se da un llamado, yo feliz, pero si no, siempre los estaré apoyando.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

