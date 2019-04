Tras la lesión, Arias vuelve a la convocatoria con el Atlético

El defensor de la Selección Colombia, Santiago Arias, regresó a la convocatoria del Atlético de Madrid tras sufrir una lesión en el encuentro por Liga de Campeónes contra la Juventus. Diego Simeone lo convocó para el encuentro de este martes contra el Girona.

El lateral del Atlético se lesionó el pasado 12 de marzo en el partido contra Juventus, de la Liga de Campeones. Según el club, se trató de una miotendinosa grado II en la musculatura del muslo. Arias se perdió la convocatoria de la Selección.



Simeone pierde dos jugadores para el choque de este martes: Diego Costa y Thomas Lemar, los dos lesionados en el duelo del pasado sábado contra el Alavés, además de la conocida baja hasta el final del curso de Lucas Hernández, que ya no volverá a jugar con el club rojiblanco. Costa y Lemar, además, son duda para el Camp Nou.



El resto de la plantilla, incluidos Rodrigo Hernández y Santiago Arias -el primero cumplió sanción la última jornada y el segundo se ha perdido los dos últimos partidos por lesión-, está a disposición del técnico para armar el once, en el que se intuye alguna rotación entre la compresión de estas tres jornadas en sólo una semana. Tampoco demasiadas, pero sí algún cambio.

En ese sentido, Arias podría ser titular, para descargar de minutos a Juanfran, o Stefan Savic, para hacer lo propio con Diego Godín o José María Giménez, surgen como posibles opciones en la alineación, a la que vuelve Rodrigo y en la que previsiblemente seguirán Jan Oblak, Filipe Luis, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Partey, Antoine Griezmann o Álvaro Morata.



Enfrente, el Girona intentará ratificar su condición de bestia negra del Atlético, que no ha podido pasar del empate en ninguno de los cinco partidos disputados entre ambos conjuntos desde aquel 19 de agosto del 2017 en el que el cuadro de Montilivi se estrenó en la máxima categoría del balompié español.



Los catalanes afrontan el encuentro con la intención de dar continuidad a los buenos resultados que están obteniendo este curso en la Comunidad de Madrid, donde, en la Liga, han ganado más partidos (3, contra el Real Madrid, el Rayo Vallecano y el Leganés) que en su propio estadio (2). Los discípulos de Eusebio Sacristán, además, buscarán consolidarse como uno de los mejores equipos de la liga a domicilio.



Tan solo el Barcelona (32), el Real Madrid (26) y el Atlético (24) superan los 22 puntos que el Girona ha conseguido lejos de casa hasta la fecha, una cifra que contrasta con su pobre realidad en Montilivi, donde hace más de cinco meses que no gana en la Liga.



Con todo, el conjunto rojiblanco, que a lo largo de este exigente mes de abril se enfrentará a cuatro rivales directos en la lucha por la permanencia (Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Valladolid), afronta la visita a Madrid con la intención de seguir mirando el descenso desde la distancia... Y sin Cristhian Stuani.



Eusebio no podrá contar con su futbolista franquicia, que será baja por una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha; ni con Juanpe, sancionado por acumulación de cartulinas amarillas; ni con Bono, que continúa lesionado; ni con Raúl García Carnero. Pero recupera a Douglas Luiz, la principal novedad en una convocatoria en la que también es noticia la presencia del Choco Lozano, que se disputará la titularidad con Seydou Doumbia, y Pedro Porro, que podría volver a partir de inicio desde el lateral derecho del 4-1-4-1 del técnico vallisoletano del Girona.





EFE