Santiago Arias y su emotivo mensaje tras volver a jugar

Después de nueve meses por fuera de las canchas por una lesión sufrida con la Selección Colombia, Santiago Arias estuvo de vuelta con el Atlético de Madrid en el primer partido de pretemporada, contra el Numancia.

El lateral colombiano no jugaba un partido oficial desde el 3 de octubre del 2020, cucando su entonces equipo, el Bayer Leverkusen, enfrentó al Stuttgart por la liga alemana.



Desde el 10 de octubre de ese 2020 Arias ha estado fuera de las canchas por una lesión cuando Colombia enfrentaba a Venezuela por las eliminatorias.



El compromiso fue ganado por el Atlético de Madrid en penales después de empatar 1-1 en el global. Arias entró al minuto 61 por el defensa español Fran González.

Este domingo, el jugador publicó un mensaje en sus redes sociales.



"He soñado con este momento 9 meses, desde que sucedió mi lesión, gracias a Dios he podido volver a hacer lo que tanto amo y además volver con un triunfo, y con un penalti. Gracias a todas las personas que me apoyaron, que me ayudaron en este proceso, que me enviaron mensajes, a los doctores, fisios, recuperadores, a mi familia y a Dios una vez más por todo", escribió el futbolista.

DEPORTES

