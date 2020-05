¿Y Arias? Un positivo en el Atlético y nueve con anticuerpos

El lateral brasileño del Atlético de Madrid Renan Lodi dio positivo en la prueba PCR que detecta la presencia del coronavirus y tendrá que permanecer en aislamiento en su casa, mientras que otros nueve futbolistas rojiblancos han dado positivo en el test de anticuerpos.

Lodi es el único futbolista de la plantilla rojiblanca que ha dado positivo en la prueba de la covid-19, según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de la situación, por lo que no podrá incorporarse al inicio de los entrenamientos del Atlético, previstos para este sábado, en el que sí podrán estar sus nueve compañeros que han dado positivo en cuanto a la presencia de anticuerpos.



El lateral brasileño está asintomático, no tiene fiebre ni tos, y también tiene anticuerpos en su organismo según el test serológico, lo que revela que está en una fase muy avanzada de la infección.



Lodi tendrá que permanecer en aislamiento en su casa y someterse a una nueva PCR en los próximos días. Si esta prueba da negativo, tendrá que esperar 72 horas más para un segundo test que, en caso de un segundo negativo, le permitiría entrenar en el grupo de los nueve futbolistas que tienen anticuerpos.



Por su parte, otros nueve futbolistas rojiblancos han dado positivo en el test de anticuerpos, lo que revela que en algún momento han estado en contacto con la enfermedad.



Estos futbolistas tienen anticuerpos de tipo IgG, los considerados de larga duración, pero al dar negativo en la prueba PCR no tienen rastro del virus y podrán entrenarse este sábado.



El Atlético iniciará este sábado la fase de entrenamiento "individual o básico", según el protocolo del Consejo Superior de Deportes (CSD), en la que los jugadores tendrán que pasar por un control de temperatura, utilizar guantes protectores y se tendrán que desinfectar al menos dos veces al día los elementos de contacto manual, como picaportes, bancos o sillas.



Las instalaciones rojiblancas ya cuentan, como se pudo ver el miércoles, con un vallado en el aparcamiento interior y con paneles en los que se explican las medidas de seguridad contra la covid-19 y los síntomas de la enfermedad.



El Atlético calcula que podrán trabajar seis futbolistas por cada terreno de juego, por lo que los tres campos de hierba natural y los dos de césped artificial de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda estarán marcados por cintas para delimitar el espacio asignado a cada futbolista.



Durante esta fase, los jugadores no podrán interactuar entre sí y los técnicos rojiblancos tendrán que guardar una distancia de seguridad con los futbolistas. En las sesiones de carrera a pie deberán guardar una distancia de dos metros con otros corredores.



EFE