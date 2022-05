La junta directiva del Celta de Vigo acordó esta semana que el futbolista Santi Mina no tendrá minutos en los cuatro partidos que restan para finalizar LaLiga Santander, después de que la Audiencia Provincial de Almería lo haya condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer el 18 de junio de 2017 en Mojácar

Los servicios jurídicos del club también estudiaron la posibilidad de rescindir el contrato que une a ambas partes hasta el 2024, pero fuentes del Celta informaron a la agencia Efe de que la situación contractual es “compleja” y que no contemplan la opción de un despido “inminente”.



Santi Mina, que ya se encuentra apartado del equipo por decisión del club, regresó al Celta en el verano de 2019 desde el Valencia, dentro de la operación que acabó con el delantero uruguayo Maxi Gómez en Mestalla.



(No deje de leer: ¿Chile, al Mundial de Catar? Ecuador responde fuerte a su denuncia en Fifa).

Hablan los compañeros de Mina

El delantero internacional Iago Aspas, uno de los capitanes del primer equipo del Celta de Vigo, afirmó que el caso Santi Mina, condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer en 2017, no está siendo “fácil” para la plantilla celeste.



"Mina es un compañero y para nosotros no es un tema fácil. El jueves había más prensa en la ciudad deportiva que cuando le ganamos al Real Madrid, por poner un ejemplo”, declaró en una entrevista con el medio 'TVG'.



En este sentido, el máximo goleador del Celta indicó que la plantilla está “centrada” en el partido de este sábado, contra el Deportivo Alavés: “Queremos ganar para cerrar la permanencia y darle una alegría a la afición”.



“No he podido hablar con él, supongo que estará en un momento difícil y delicado”, dijo Aspas sobre Mina.



(Además: Luis Díaz: la millonada que debe recibir el Junior por su paso al Liverpool).

EFE