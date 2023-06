Santa Fe volvió a la victoria en el estadio El Campín, en Bogotá, en un duelo contra el Universitario, equipo peruano al que derrotó 2-0. En un disputado encuentro, el cual estuvo marcado por la pierna fuerte y algunas polémicas arbitrales.

(Lea: Video: insólita agresión de jugador de Santa Fe causa rechazo internacional)

El conjunto bogotano ganó con tantos de Hugo Rodallega y otro de Neyder Moreno, loscuales lo dejan vivo en la Copa Suramericana, a falta de una fecha en la fase de grupos. El próximo rival será Goias, de Brasil.

Una de las polémicas fue la expulsión, al minuto 12, de Nélson Cabanillas, por una patada violenta a Wilfrido de la Rosa. Sobre esta decisión arbitral, el DT del Universitario, Jorge Fossati, criticó a los jueces.

(También: Santa Fe está vivo en la Sudamericana: se jugará la clasificación contra Goiás)

“Estuve a 10 metros de la jugada. La pelota sobrepasa a Nélson, que gira y levanta la pierna. Fingió bien el jugador de Santa Fe, pero no entiendo qué parte del reglamento me perdí. Iban 12 minutos y era la primera falta de Cabanillas. Solo era una sanción por jugada peligrosa. Para mí, no fue más que amarilla”, señaló.

Pero las polémicas no terminaron ahí. Los peruanos también reclamaron la expulsión al defensor de Santa Fe Marlon Torres por lo que consideraron una ‘vulgar’ acción contra Alex Valera.

Los jugadores peruanos reclamaron que el colombiano había golpeado en el rostro a Valera. La acción generó más controversia cuando Torres introdujo sus dedos en los glúteos del futbolista del Universitario.

El árbitro chileno Felipe González no se dio cuenta de lo sucedido y desde el VAR no avisaron sobre la acción. La jugada ha sido criticada por la prensa peruana, el diario Depor dijo que Marlon Torres “hizo gala de su poco profesionalismo y escasez de respeto por este deporte”.

La jugada fue criticada por el comentarista Tito Puccetti: "Vea lo que hace Marlon. Yo creo que a Marlon lo deben expulsar".

En la última jornada, programada para el miércoles 28 de junio, Santa Fe se jugará la clasificación ante Goias, mientras que Universitario definirá el pase a la siguiente fase contra Gimnasia de la Plata.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

