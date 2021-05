Santa Fe, golpeado y lejos de casa, desafía al gigante River Plate

Las protestas en Colombia forzaron a Santa Fe a viajar hasta Asunción para ser local ante el poderoso River Plate, que muestra grietas en el torneo argentino, pero sigue siendo candidato en la Copa Libertadores.

Colombianos y argentinos se enfrentarán en el estadio Nueva Olla de la capital paraguaya, designado este martes por la Conmebol ante la "falta de garantía por parte de las autoridades" en la ciudad colombiana de Armenia, donde estaba programado el partido.



Antes del estallido, el capitalino Santa Fe ya había sido desplazado de Bogotá por restricciones asociadas a la pandemia. "Es un tema complejo. Hace varias fechas venimos en el papel siendo locales, pero en realidad siendo visitantes", admitió el mediocampista Jhon Arias a micrófonos de Caracol Radio tras conocerse el cambio de sede.

Kelvon Osorio anotó el gol cardenal. Foto: EFE



Para sumar de a tres por primera vez en el Grupo D de la Copa Libertadores-2021,

Santa Fe deberá levantar cabeza tras ser eliminado en los cuartos de final del torneo local este domingo.



River también busca un consuelo continental tras dos caídas al hilo en la Copa de la Liga argentina. El gigante argentino, que busca su quinto título de Libertadores, lidera la zona con 4 puntos, igual que el Fluminense, mientras que Santa Fe es tercero (1) y el también colombiano Junior es colista (1).



Los de Marcelo Gallardo viajarán a Asunción sin varios de sus titulares usuales como Paulo Díaz, Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, el uruguayo Nicolás De la Cruz y el colombiano Rafael Santos Borré, reservados para la fecha del fin de semana, en la que el 'millonario' se juega el paso a cuartos de final de la liga doméstica.



Por estos días Santa Fe es un equipo errante. El 'expreso rojo' jugó por ultima vez en su cancha, El Campín de Bogotá, el 11 de abril.



Desde entonces la pandemia y la situación de orden público en Colombia lo han obligado a llevar sus juegos de local primero a Armenia y ahora a Asunción.



Los cambios de sede privaron al 'león' de hacerse fuerte en la altura de Bogotá (2.600 msnm). "Nosotros tenemos un juego intenso y con la altura cansamos al rival. Son situaciones que se presentan y esto es fútbol. No es excusa, nosotros debemos jugar donde sea", expresó el portero Leandro Castellanos en conferencia de prensa tras ser eliminado del torneo local.



El DT Harold Rivera, cuya continuidad depende ahora de su papel en la Libertadores, podrá alinear su mejor once sin tener que reservar fichas para el torneo local.



El atacante Diego Valdés, afectado por un esquince, será baja en un equipo que ha mostrado buen juego colectivo, pero que precisamente ha adolecido de puntería frente al arco.



River ha mostrado algunas grietas en las últimas semanas. La caídas ante San Lorenzo (2-1) y Banfield (1-0) lo obligan a ganar sí o sí el fin de semana para seguir en la liga argentina, por lo que varios jugadores claves no hicieron el viaje a Paraguay.



"La doble competencia va a ser exigente para todos los equipos. Hay poca recuperación entre partido y partido. Estamos en etapa de definición en el torneo local y en la copa (Libertadores) tampoco te puedes guardar mucho", expresó Gallardo en conferencia de prensa.



A pesar de las turbulencias en casa, la hinchada 'millonaria' sigue encontrado alegrías en la Libertadores, donde fueron campeones en 2015 y 2018, subcampeones en 2019 y semifinalistas en 2020. En esta edición, los argentinos mantienen la media inglesa: se impusieron como locales en su última salida ante Junior (2-1) y en el debut trajeron un punto (1-1) de su visita a Fluminense.

¡Ya estamos en Asunción ✈️!



Estos son los convocados por el @DTHaroldRivera 🇮🇩 para la Fecha 3 de la @Libertadores 🏆. pic.twitter.com/0QbxxTePqx — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 6, 2021

Alineaciones probables:

Independiente Santa Fe: Andrés Castellanos - Carlos Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera - Jhon Arias, Leonardo Pico, Johan Caballero, Daniel Giraldo, Kelvin Osorio - Jorge Ramos. DT: Harold Rivera.



River Plate: Franco Armani - Alex Vigo, David Martínez, Robert Rojas, Milton Casco - Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Rafael Carrascal - Julián Álvarez y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.



Hora: 7 p. m.

TV: ESPN



