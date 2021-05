Difícil situación en Armenia: en vilo partido Santa Fe vs. River Plate

La situación de orden público en Colombia sigue siendo complicada y Armenia vive momentos difíciles, tanto que al término de un consejo de seguridad se determinó que el partido de este lunes de la Primera B entre el Quindío y Atlético no se disputará y está en vilo el partido Santa Fe vs. River Plate.

"Se decidió no jugar el partido. Por parte de la administración municipal y la policía se tomó la decisión. La situación está dura y no hay policía para el partido", dijo James Padilla, director del Imdera.



"Por una solicitud de la administración municipal se tomó la decisión y en la medida que trascurran las horas se tomarán nuevas decisiones respecto al partido del próximo miércoles entre Santa Fe y River Plate, por la tercera fecha del grupo D de la Conmebol Libertadores 2021", dice el Imdera en un comunicado.



Armenia es una de las ciudades que más dificultades han tenido en las últimas horas, debido a las protestas que se han presentado en todo el país, a causa de la reforma tributaria, la que ya retiró el Gobierno.



La capital del Quindío fue sede del juego Santa Fe vs. Fluminene, en la Copa Libertadores, y ya le había dado el sí al conjunto cardenal para el compromiso de este miércoles contra River Plate.



