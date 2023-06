Independiente Santa Fe se medirá este miércoles en El Campín de Bogotá (9 p. m. con señal de televisión de DSports) con el brasileño Goiás en el cierre del Grupo G de la Copa Sudamericana, un duelo que su técnico interino, Gerardo Bedoya, ha definido como “el partido del semestre”.

A una fecha del cierre de esta liguilla, Goiás es el líder de la zona con nueve puntos, seguido por el Universitario, de Perú, con siete. Santa Fe también tiene siete unidades. Es colero el argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata, con cuatro.

“Hemos asumido este partido como el partido del semestre para nosotros. A los jugadores los pongo siempre a competir al máximo, al límite. Les digo que es la gran final, que es el partido de nuestras vidas, porque cuando uno lo toma así es difícil que el rival te pase por encima”, dijo Bedoya, quien con este termina su corta etapa de técnico interino del equipo cardenal, cargo al que llegó por segunda vez el pasado 12 de mayo, tras la salida del entrenador Hárold Rivera.



El domingo pasado fue presentado el nuevo entrenador en propiedad, el cartagenero Hubert Bodhert, quien logró una campaña destacada con Alianza Petrolera en la Liga que terminó el sábado pasado con el título de campeón para Millonaros, el clásico rival de plaza de Santa Fe.

Hubert Bodhert. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



Bedoya tiene a disposición al delantero Hugo Rodallega, recuperado de una lesión que lo afectaba. Sin embargo, no podrá contar con el defensor Marlon Torres ni con el delantero Wilson Morelo, ambos sancionados.



“El equipo se ha preparado bien tanto emocionalmente como físicamente”, dijo Bedoya, quien lamentó que Santa Fe no haya tenido más competencia porque no pudo clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.



En la pasada fecha del grupo, y más reciente partido de los cardenales (8 de junio), Santa Fe superó en Bogotá al peruano Universitario. Esa vez, Rodallega abrió el marcador con tiro de media distancia, y Neyder Moreno aseguró la victoria.

Santa Fe vs. Universitario Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

La alineación probable para el juego definitivo de Santa Fe

Por lo visto en los trabajos de la semana, Santa Fe formaría con Juan Espitia, en el arco; Fabián Viáfara, José Manuel Ajá, David Ramírez y Dairon Mosquera en la defensa; Jonathan Barboza, Iván Rojas y Jerson González como volantes; José Enamorado y Wilfrido de la Rosa, como extremos; y Hugo Rodallega como punta de lanza.



