A Santa Fe no le alcanzó con la voluntad y se quedó sin nada

Santa Fe se quedó con las manos vacías en un partido en el que ratificó los errores de sus últimos juegos: descuidos que cuestan goles y falta de tino en el arco contrario. Con solo tres llegadas, Fluminense anotó dos goles y se va ganador de suelo colombiano (1-2).

Santa Fe pagó muy caro el hecho de haber entrado dormido a la cancha del estadio Centenario, de Armenia, su casa temporal por culpa de la pandemia de covid-19 y de la decisión, en consecuencia, de la Alcaldía de Bogotá de no prestarle ni El Campín ni Techo.



A los 5 minutos, un jugador con miles de batallas encima, el delantero Fred, comenzó una pared y la terminó con gol, luego de un gran toque de Nené y, también, una gran pasividad de la defensa, un factor que a Santa Fe le está costando muy caro en los partidos clave. Siempre que merodeó por los alrededores del arco norte del Centenario quedó la sensación de que al equipo le sobraba un pase o le faltaba un remate…



El equipo de Rivera equilibró un poco el partido e intentó conseguir el empate, pero otro problema que le ha aparecido en juegos importantes, la falta de definición, se lo impidió. Y para completar, el mejor jugador rojo en el partido, Jhon Arias, tuvo que dejar el campo por lesión en el intermedio del juego.



A los rojos parecía que se les venía la noche, porque al segundo tiempo entraron tan dormidos como al primero y ahí recibieron el 0-2, solo 32 segundos después del pitazo del juez uruguayo Andrés Cunha. Y el gol se lo hicieron en una fórmula que Santa Fe conoce de memoria, centro de Egidio y cabezazo del interminable Fred, que, a los 37 años, sigue vigente.



Pero si algo no le falta a Santa Fe es lucha y voluntad. Y entre dos jugadores de corte defensivo consiguieron el gol del descuento, a los 6 de la segunda etapa, cuando Daniel Giraldo recibió en el área un pelotazo de Jeison Palacios y terminó haciéndole un sombrero al arquero Marcos Felipe antes de meterla al arco, casi sin ángulo.



De nuevo, la sensación con Santa Fe era de un dominio de pelota, pero sin generar mucho. Y eso aumentó cuando Fluminense se quedó con uno menos por la expulsión de Egidio, a los 25 minutos, por doble amonestación. Rivera terminó llenando la cancha de delanteros: a Jorge Luis Ramos, que fue titular, y Diego Valdés, que entró por Arias cuando se lesionó, sumó a Jersson González, en lugar de Kelvin Osorio.



Marcos Felipe, el arquero visitante, se puso la capa y evitó el empate de Santa Fe en tres ocasiones. En otras, la falta de tino le costó caro a los locales. Fluminense terminó sometido y encerrado en su propio arco, aguantando como podía.



El equipo de Rivera tal vez mereció algo más. Pero el partido no es solamente de los últimos 30. Dos descuidos, de entrada, en cada tiempo, lo dejaron con las manos vacías.



