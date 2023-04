El Independiente Santa Fe debuta este martes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una visita al Goiás brasileño, con el reto de empezar con buen pie en el torneo continental, aprovechando que su rival está centrado en el torneo local.



El conjunto colombiano, campeón en 2015 y cabeza del grupo G, llega al partido en buen momento, después de haber derrotado el pasado viernes al Boyacá Chicó, líder de la liga hasta ese momento, en la fecha 11 del campeonato.

La jugada del gol de Santa Fe. Delvin Alfonzo (der.) la mete en su arco. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Para Santa Fe, la baja más sensible es la del centrocampista argentino Fabián Sambueza, que se perderá el partido por una sobrecarga muscular, y que se une a la ausencia del lateral derecho Fabián Viáfara, lesionado en los isquiotibiales.



El portero José Silva tampoco fue convocado, por decisión técnica del entrenador Harold Rivera, que probablemente alineará en su lugar a José Espitia, quien ocupó el arco el pasado viernes en la liga.

Hugo Rodallega celebra el segundo gol de Santa Fe. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Santa Fe centra sus esperanzas en sus hombres más destacados de los últimos partidos como José Enamorado y Hugo Rodellega, y en la experiencia de Wilson Morelo. “Goiás es un gran equipo, lo importante es que ganamos (a Chicó) y estamos entre los ocho y quedamos tranquilos con el trabajo del equipo”, dijo Harold Rivera, DT cardenal.

Su rival, en cambio, sufrió un duro revés el pasado domingo en el partido de ida de la final del campeonato regional de Goiás, en el que perdió por 2-0 ante su máximo rival, el Atlético Goianiense.



El equipo brasileño, que terminó la liga de 2022 en quinta posición, se encuentra plenamente concentrado en el torneo regional, que tendrá su partido decisivo el próximo domingo. Por ello, el técnico Guto Ferreira todavía no ha anunciado sus planes para el estreno en la Sudamericana, aunque no soprendería si reserva a alguno de los titulares.



El defensa Lucas Halter y el centrocampista Zé Ricardo tienen un lugar asegurado en el once, puesto que no podrán ser alineados en el Campeonato Goiano debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Hora y TV

El partido se disputará en el estadio Serrinha, de la ciudad de Goiania.



5 p. m. hora colombiana

TV: Directv Sports, canal 613

El grupo G lo completan el peruano Universitario de Deportes y el argentino Gimnasio La Plata.



EFE

