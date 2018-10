Santa Fe se sacó la espina: dejó por fuera a Millonarios

A Santa Fe lo invadió esta martes en la noche, después de 180 minutos, el espíritu del equipo campeón de la Copa Suramericana de 2015. Con eso le alcanzó, con la misma fórmula con la que ganó ese torneo, aguantando empates y definiendo desde el punto penalti, para eliminar a Millonarios y sacarse la espina que le había quedado de la final de la Liga 2017-I.

El de este martes en la noche fue otro 0-0, mejor como espectáculo que el del partido de ida, pero sin llenar del todo a los que no eran hinchas de ninguno de los dos equipos. Los azules, que eran mayoría entre los 28.424 espectadores que llegaron este martes a El Campín, sufrieron de principio a fin. Los rojos, al final, se fueron celebrando.



A Guillermo Sanguinetti, el técnico de Santa Fe, los hinchas le han caído con todo en este semestre. No les gusta su manera de jugar, le critican los cambios, las alineaciones, hasta su forma de hablar, pero lo cierto es que su forma de ver el fútbol funciona para avanzar en torneos de este tipo, en los que se definen series en dos partidos. Hace ocho días había quedado eliminado de la Copa Colombia frente a Once Caldas, por la misma vía. Pero en Manizales hizo un partido inteligente para las armas que tenía: supo aguantar hasta última instancia y en la serie inicial de cinco cobros no falló ninguno.



Este martes, Santa Fe hizo algo similar, incluso, de entrada, con un poco más de audacia: en el papel tenía tres volantes de marca, pero de esa primera línea se soltaban a atacar la débil defensa de Millonarios, insegura a cualquier velocidad y en cualquier forma de ataque. Si los rojos, en ese primer tiempo, no terminaron arriba en el marcador fue por pura y física falta de puntería.



Millonarios, por su parte, volvió a sufrir de los mismos problemas que tienen casi arruinado su semestre en la Liga: de local no gana, cuando la pelota entra por arriba sufre y cuando pasa por abajo, también. Es el décimo partido que juega frente a su público y solamente ha ganado dos: una goleada 4-0 al débil General Díaz, en la Suramericana, y un triunfo en la Copa Colombia frente a Boyacá Chicó, un 2-0 que resolvió en 10 minutos. De resto, siete empates y una derrota. Así, ningún objetivo es posible.



A pesar de todo, Millonarios tuvo un lapso, entre los últimos 15 minutos del primer tiempo y los primeros 30 de la segunda etapa, en el que, a punta de corazón, algo que siempre hay que reconocerle a este equipo, intentaron meter a Santa Fe en su arco.

Róbinson Zapata tuvo mucho más trabajo que Wuilker Faríñez en ese periodo, incluyendo una tapada espectacular de un remate a quemarropa del argentino Gabriel Hauche.



El duelo terminó empatado en todo, hasta en goles perdidos de manera increíble: en el primer tiempo, Wilson Morelo la tuvo de cabeza, pero le entró mal a la pelota y la mandó por encima del arco del venezolano Wuilker Faríñez. Y en el segundo, Juan Camilo Salazar (que había entrado en el segundo tiempo, cuando Miguel Ángel Russo quemó las naves y dejó al equipo con un solo volante de marca), debajo del arco, mandó por encima un gran centro de Ayron del Valle.



Tal como había ocurrido en Manizales la semana pasada, Santa Fe no falló. Wilson Morelo, Diego Guastavino, Sebastián Salazar y Yeison Gordillo anotaron los cuatro primeros. Hauche falló el tercero de Millonarios, al mandar la pelota muy por encima del arco. El cierre de la serie le correspondió a uno de los héroes de la Suramericana del 2015, Róbinson Zapata, quien dejó sin opciones a Faríñez.



Sanguinetti, muy criticado por sus hinchas, sigue adelante con Santa Fe. La opción de la Copa Colombia se quemó, pero en la Liga está a un punto del octavo y en la Suramericana está ya en cuartos de final, listo para enfrentar al Deportivo Cali. Millonarios, por su parte, está colgado en la Liga, se quedó afuera del camino por un título internacional y, sobre todo, perdió con su rival histórico. El semestre azul está tomando tintes de fracaso.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc