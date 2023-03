El león estaba herido. Sangraba. No rugía. Recibía azotes. Era un leoncito domado. Pero este miércoles, cuando se jugaba su futuro (y el del entrenador) en la Copa Sudamericana, sacó las garras y de dos mordiscos se devoró a Águilas Doradas: le ganó 1-2 en el Atanasio Girardot de Medellín y se metió en la fase de grupos del torneo. El león fue león.

Y no fue fácil sacudirse y rugir. El rival fue una presa difícil. Las Águilas volaban y no se dejaban atrapar. Ese equipo que sorprende en la liga local, mostró toda su ambición con fuertes aletazos.



Águilas empezó el partido crecido. Quería aprovechar la crisis del león. Quería dejarlo afuera y, quizá, sin entrenador, pues Harold Rivera llegó al partido con la soga al cuello.



Fue tanta la presión, que Santa Fe despertó. Le costó, una vez más no fue su mejor partido, pero apeló a su valentía carnívora y se fue de Medellín clasificado.

Mosquera de goleador

Águilas vs. Santa Fe. Foto: AFP

El primer tiempo ya era una especie de agonía. Santa Fe no creaba, no encontraba soluciones. Águilas empujaba. Pero cuando el árbitro miraba su reloj y alistaba el pito, hubo un tiro de esquina. Fue Enamorado el que tiró el centro. Fue un cobro cortico y directo a la cabeza de Dairon Mosquera. El lateral se puso traje de héroe. Águilas había hecho un gran trabajo, pero en esa acción se durmieron sus jugadores, como si el primer tiempo ya fuera historia para ellos, como si no creyeran en eso de que Santa Fe se crece en el último minuto.

El caso es que nadie marcó a Mosquera, o no lo marcaron bien. Marco Pérez lo intentó pero estaba detrás de él, solo para ver en primera fila el gol. El cabezazo fue al primer palo y el arquero, confiado, iba a cortar el centro afuera de su cabaña. No alcanzó a regresar. Y la pelota adentro. ¡Que desahogo cardenal!, ¡que rugido en el Atanasio Girardot!.



Pero lo de Santa Fe es sufrido. En el segundo tiempo Águilas pegó duro. Se fue encima. Los cardenales defendieron la ventaja muy atrás, como si no quedara tanto tiempo por delante. A los 20 minutos, la pelota se paseó en el área cardenal y Pineda conectó un remate violento y rastrero directo a la red. Y el portero Silva ni para que lanzarse, no llegaba. No lo intentó: 1-1.



Santa Fe, que insistió con línea de 3 en defensa (idea radical del DT), perdió por lesión a dos de ese esquema, a Mantilla y a Marlon Torres. Solo entonces cambió la idea. Jugó con 4 atrás. Y así, se lanzó al ataque por su botín.



El gol de la victoria llegó en un saque de banda: Wilfrido de la Rosa recibió, luchó, se llevó la pelota, y cuando vio el espacio libre de rivales, sacó su remate. De la Rosa, el que poco juega, el que mucho se lesiona, fue el verdadero héroe. Él desató el grito colectivo, de gol y de victoria y de clasificación. Santa Fe ganó y avanza en Copa Sudamericana. El sorteo de la fase de grupos será el 27 de marzo.



¡Que respiro cardenal!

¡A FASE GRUPOS!



Vamos Santafecito Lindo 🇲🇨 pic.twitter.com/AATSC1CKLj — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 9, 2023







