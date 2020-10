Santa Fe sigue encarrilado: goleó a Alianza y se montó en la tabla

Santa Fe está encarrilado. Avanza sin freno en la Liga. Ahora derrotó a Alianza Petrolera, 4-1 en El Campín, en la fecha 12 de la Liga, llegó a 23 puntos y de momento es líder.

El partido de los cardenales fue contundente, con un ataque demoledor, sobre todo en el segundo tiempo, cuando aprovechó cada espacio para arremeter, de la mano de Sambueza y Osorio, que lideraron el juego del equipo.



Santa Fe comenzó ganando rápido, con gol del delantero Jorge Ramos, quien aprovechó un pase de Herrera, de gran desempeño en la lateral izquierda. Iban apenas 13 minutos.



Sin embargo, ahí el equipo entró en un bache. Se quedó. Alianza se adueñó de la pelota y lo agredió. Encontró el empate al minuto 38, en un tiro de esquina, un rebote que dejó Castellanos y definición de Zea para el 1-1.



Pero hasta ahí le llegó la entusiasmo al visitante. En la segunda parte los cardenales ya no le dieron opción. Para destrabar el partido apelaron a su vieja fórmula, el juego aéreo. Un tiro de esquina de Sambueza y un frentazo potente de Serje, quien anotó el segundo.



Pero quedaba mucho más. Alianza ya no supo cómo controlar el ataque cardenal. Y sufrió en cada ocasión. Del terreno se fue Jhon Velásquez, que aún no engrana en Santa Fe con el nivel que se le conoce. Seijas entró y dio nuevas oportunidades para hacer daño.

El tercer gol fue lindo, otro centro de Sambueza y Ramos en el área metió un taquito genial, para el tercero.



Y para rematar la faena, llegó el gol de Seijas, un bonito cabezazo para decretar el 4-1 definitivo.



Santa Fe sigue adelante, llegó a 23 puntos, pelea liderato y cada vez se le ve más fuerte.



