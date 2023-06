Santa Fe sufrió un nuevo tropiezo deportivo, esta vez al quedar afuera de la Copa Sudamericana, para cerrar un semestre de espanto.



(Le puede interesar: Santa Fe vs. Goiás: Rodallega anota un golazo y Santa Fe empata el partido)

El equipo cardenal perdió en casa contra Goiás de Brasil, 1-2, y con ese resultado, sumado a la victoria de Universitario contra Gimnasia, se quedó afuera en la fase de grupos.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs Goiás. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El cuadro brasileño comenzó ganando con anotación de Guilherme, al minuto 23 del primer tiempo.



A Santa Fe le costó llegar al empate, pese a que tuvo varias oportunidades, con remates que llevaban veneno.



El gol de la igualdad llegó en la segunda parte con gran anotación de Hugo Rodallega, un gol insuficiente.



Sin embargo, a los 95 minutos Matheus Santos aprovechó un contragolpe y selló la victoria para su equipo que terminó como primero en el Grupo G con 12 puntos.



Universitario, segundo con 10, aseguró el derecho de jugar con un rival procedente de la Copa Libertadores una eliminatoria por un cupo en los octavos de final de la Sudamericana.



Santa Fe quedó tercero con 7 y cerró la clasificación Gimnasia con 4 unidades. La primera muestra de querer la victoria la tuvo el onceno Cardenal a través de Wilfrido de la Rosa quien a los cinco de juego despachó un remate que se fue por encima del arco defendido por Tadeu.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Goiás en la Copa Sudamericana. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Dura eliminación

Sin embargo, el que tenía el balón era el cuadro brasileño que se apoyaba en Guilherme, Goncalves, Olivera y en el argentino Julio Palacios para acorralar a

Santa Fe, que acusó la inactividad de casi un mes porque no logró clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Sobre el primer tercio del partido disputado en el estadio "El Campín" de Bogotá, los dirigidos por Gerardo Bedoya lograron nivelar el juego y con la llave Rodallega y Cristian Marrugo llevaron peligro a predios rivales.

La más clara fue un pase de Marrugo a De la Rosa que no pudo definir ante la salida de Tadeu, que a esa altura pasaba trabajos para evitar la derrota. También estuvo cerca el local con un remate de cabeza del defensor José Aja. Iban 20 minutos.



Sin embargo, Santa Fe perdió los papeles y dejó que Goiás hilara una jugada en la que participó Palacios y finiquitó Guilherme a los 24 minutos. Fue un remate que se coló por entre los jugadores locales. Nada pudo hacer el meta santafereño Juan Espitia. Los Cardenales no se resignaban y trataron de igualar a través de un acrobático remate de Rodallega que se fue por encima del horizontal.



El mismo jugador hizo otro tiro que tampoco entró. El argentino Fabián Sambueza se sumó a la ofensiva con tiros de lejos y de cerca bien controlados por Tadeu, una de las figuras de los brasileños. También fueron seguros en defensa Lucas, Bruno Melo y Hugo, que incluso tuvo arrestos para ir al frente de ataque. Con la desventaja y la necesidad de igualar y remontar el técnico Bedoya sacó a De la Rosa y envió al frente de ataque a José Enamorado y a Camilo Torres por el uruguayo Daniel Barboza.



Hubo más llegadas pero no se tradujeron en goles e incluso Goiás montó contragolpes que estuvieron a punto de hacer más amplio el marcador en favor de la visita. Para oxigenar a Goiás el técnico Armando Evangelista mandó al campo a Da Silva por Bruno do Santos y a Alesson por Palacios. Un poco más adelante entraron Everton por Guilherme, Matheus por Goncalves y Sander por Hugo.



La paridad llegó en el minuto 72 con un remate de Rodallega quien aprovechó un pelota que no supo gestionar el cuarteto defensivo de Goiás. Los 10 minutos finales fueron de intentos de Santa Fe que no pudo por ningún medio ganar, el único resultado que le daba la posibilidad de seguir con vida en la Copa Sudamericana, torneo que ganó en 2015.



DEPORTES EFE

Más noticias de deportes