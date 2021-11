Santa Fe mantiene el sueño colombiano de repetir Libertadores femenina

El fútbol colombiano sigue metido entre los grandes en la Copa Libertadores Femenina, un torneo en el que ya consiguió un título, con Atlético Huila en 2018, y en el que logró llegar a otra final en la edición 2020, que se jugó a comienzos de este año y en el que América de Cali perdió la corona contra Ferroviária, de Brasil.

Uno de los representantes colombianos en el torneo, Independiente Santa Fe, logró la clasificación a semifinales el viernes, tras eliminar en lanzamientos desde el punto penalti a Kindermann Avaí, de Brasil.



(Lea también: Selección Colombia: falta un salto de calidad (Último tango)

La Libertadores femenina, sueño pendiente de Santa Fe

El de Santa Fe es un viejo sueño. El primer campeón de la liga femenina colombiana había participado en dos ocasiones en la Libertadores y no había podido llegar lejos: en 2017 no pudo superar la primera fase: fue segundo en su grupo, pero no le alcanzó para avanzar: clasificaban solo los primeros y el mejor escolta.



Este año (en la edición correspondiente a 2020, jugada en Argentina) volvió a entrar a la pelea por la clasificación y llegó hasta cuartos de final, donde tuvo una sorpresiva derrota contra Universidad de Chile.



Por eso, las Leonas buscaban el desquite. El club mantuvo la base del equipo que fue campeón de la liga local en 2020 y subcampeón este año, con Albeiro Erazo a la cabeza, el mismo entrenador que llevó al Atlético Huila a su histórica corona continental, y con jugadoras importantes como la paraguaya Fany Gauto, Liana Salazar y Nancy Acosta.



(Además: Paraguay, con nuevo técnico, aún no siente el cambio)

Los refuerzos con los que Santa Fe sueña en grande

Y a ese grupo le agregó algunas piezas experimentadas, como la atacante Yisela Cuesta, mundialista con Colombia en 2015 y ya con experiencia en la Libertadores con Formas Íntimas, y la portera Katherine Tapia y las atacantes Gisela Robledo y Joemar Guarecuco, estas últimas, de gran trabajo para llevar al América a la final en la edición 2020.



Tapia ya volvió a vestirse de figura en el desempate desde el punto penalti contra Kindermann-Avaí, al atajar dos cobros y mantener a Santa Fe en la pelea.



Las Leonas están invictas en el torneo. Primero vencieron apretadamente a Deportivo Cuenca, de Ecuador (1-0); luego superaron a Sol de América (0-2), y cerraron la fase de grupos con un empate contra el actual campeón del torneo, Ferroviária, al que ahora volverán a encontrarse en semifinales, este lunes en Asunción.



El campeón colombiano, Deportivo Cali, quedó afuera del torneo al perder 2-1 contra Nacional de Uruguay. Linda Caicedo anotó un golazo para poner en ventaja a las colombiana, a los 14 minutos, pero luego Yamila Badell, a los 19, y Esperanza Pizarro, a los 32 de la segunda etapa, voltearon el marcador y sentenciaron la eliminación verde.



(En otras noticias: Las cuentas de Colombia para clasificar, tras el triunfo de Argentina)



El arbitraje de la paraguaya Zulma Quiñones fue muy discutido: el segundo gol de Nacional fue en fuera de juego y luego dejó de sancionar un penalti a favor del Cali. Eso, más la falta de efectividad en la primera etapa, dejó a las colombianas sin opción de continuar, tras ser la gran revelación de la fase de grupos.



DEPORTES