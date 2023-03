Independiente Santa Fe salió bien librado en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, gracias a su buena historia en el torneo. El León es el único equipo colombiano campeón del certamen, en la edición de 2015.

Santa Fe, campeón de la Copa Sudamericana en 2015 Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

En la ceremonia, que se llevó a cabo este lunes en Asunción, Santa Fe quedó como cabeza de serie del grupo G. Deberá enfrentar a Goias, de Brasil; Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Argentina, y Universitario, de Perú.



Santa Fe no tiene antecedentes en partidos oficiales contra ninguno de sus rivales en el grupo. Su debut en esta edición del torneo será el martes, cuando visite a Goias en Brasil.

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe Foto: Dimayor - Vizzor Image



Todos los partidos de Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Sudamericana se verán por DSports.

El calendario completo de Santa Fe



Martes 4 de abril

Goias vs. Santa Fe

5 p. m.



Martes 18 de abril

Santa Fe vs. Gimnasia

9 p. m.



Jueves 4 de mayo

Universitario vs. Santa Fe

9 p. m.



Martes 23 de mayo

Gimnasia vs. Santa Fe

5 p. m.



Jueves 8 de junio

Santa Fe vs. Universitario

9 p. m.



Miércoles 28 de junio

Santa Fe vs. Goias

9 p. m.

