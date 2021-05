Santa Fe es colero de su grupo en la Libertadores

Sin hacerse daño, Santa Fe rescató un punto de su viaje obligado a Paraguay para jugar ante un River que jugó con equipo alterno. 0-0 y solamente dos puntos para los de Harold RIvera en Asunción.



Después de la polémica con la cancelación del viaje a Colombia por parte de River, el partido se jugó en Paraguay como todos los de los equipos colombianos. Esto, por la situación de orden público a causa del Paro Nacional.

Los palos salvaron este jueves a Santa Fe, que igualó 0-0 con el River Plate en la tercera ornada del Grupo D de la Copa Libertadores en un juego disputado en Asunción, donde los bogotanos fueron locales por las violentas protestas se viven en su país.

Harold Rivera, DT de Santa Fe Foto: Miguel Bautista

Con este resultado, el equipo de la banda cruzada comparte el liderato de la zona con el Fluminense, con cinco puntos cada uno, mientras que los Cardenales son últimos con dos junto al Junior.



En un partido muy cortado, los colombianos sufrieron por los ataques de un conjunto argentino que estuvo liderado por el creativo cafetero Jorge Carrascal, que trató de hacer daño con sus sociedades con Benjamín Rollheiser y Federico Girotti.



Justamente el equipo de Marcelo Gallardo estuvo a punto de abrir el marcador en una buena jugada del lateral Milton Casco por el costado izquierdo, desde donde mandó un centro que Girotti, con convirtió un toque en una habilitación para Rollheiser que sacó un fortísimo remate que se estrelló en el palo al 24.



Santa Fe, entre tanto, solo se acercó con un remate desviado de Kelvin Osorio, que junto a Jhon Arias trató de llevar a su equipo al campo contrario pero no tuvo éxito ante una defensa bien plantada del equipo argentino. En la etapa complementaria, River, liderado por un hiperactivo Carrascal, tomó el control ante un inerme conjunto bogotano que lució desubicado y que cada vez que recuperó el balón no pudo hacerle daño a su rival.



Los insistentes ataques del club bonaerense estuvieron a punto de ser fructíferos cuando Girotti, en una jugada confusa en el área, logró mandar un cabezazo que volvió a rechazar el palo. Sin embargo, el club colombiano estuvo cerca de aprovecharse de las imprecisiones ofensivas del club argentino y en un contragolpe el lateral Fabio Delgado quedó mano a mano con Franco Armani, que aguantó, leyó bien la jugada y evitó la celebración de los bogotanos.



Tras esa jugada, y en otro error defensivo del equipo de Gallardo, Armani volvió a salvar al equipo argentino en una jugada que le sacó a Arias y tras la cual Osorio, con la posibilidad de sacar un remate con el arco solo, se demoró y perdió el balón. En los minutos finales, la chispa de los argentinos se apagó y los colombianos no hicieron mucho para buscar el gol, por lo que el ritmo bajó y el empate persistió.



En la próxima jornada, que ambos equipos disputarán el 12 de mayo, Santa Fe visitará al Fluminense mientras que River jugará en Barranquilla contra el Junior.

DEPORTES

Con información de EFE

