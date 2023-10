Otro duro golpe para Santa Fe: eliminado de la Copa Libertadores femenina

Santa Fe pagó muy caro un error en el remate del partido y apenas pudo empatar 1-1 contra Universidad de Chile, un resultado que lo elimina de la Copa Libertadores Femenina, torneo en el que tenía mucha ilusión de título, por el hecho de jugarlo como local.

Un contragolpe le permitió al equipo chileno conseguir la igualdad, con un tanto de Rebeca Fernández en el minuto 89, y así quedarse con el primer lugar del grupo B del torneo. Las Leonas se habían ido en ventaja con un autogol de Fernanda Pinilla, en el minuto 35.



El segundo fue para Olimpia de Paraguay, que, a la misma hora del partido en el estadio Metropolitano de Techo, le ganó a Barcelona de Ecuador 3-1 en el Pascual Guerrero, de Cali.



Universidad de Chile quedó con siete puntos, seguido de Olimpia con seis. Santa Fe quedó con cuatro y Barcelona se fue del torneo sin ganar ningún punto.



Las chilenas jugarán en los cuartos de final de la Libertadores femenina contra Atlético Nacional, que acabó en el segundo lugar del grupo A, tras perder 3-4 contra Palmeiras en el último partido de la fase de grupos, también en Techo.



Las brasileñas, actuales campeonas del torneo, enfrentarán en la siguiente fase a Olimpia.



Quedan tres cupos para los cuartos de final, que se definirán este jueves. En el grupo C, Corinthians es líder con seis unidades, seguido de Colo Colo y Libertad-Limpeño, con tres, y Always Ready, sin unidades.



En la última jornada, Colo Colo se enfrentará a Always Ready en Techo y Corinthians a Libertad-Limpeño en el Pascual Guerrero. Ambos juegos, a las 3 p. m.



En la zona D, América se juega la vida contra Nacional de Montevideo. Tendrá que golear y esperar a que Boca pierda contra Internacional de Porto Alegre en Bogotá. Los dos encuentros serán a las 5:30 de la tarde.



