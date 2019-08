La sanción para Lionel Messi por sus declaraciones contra Conmebol

Las declaraciones de Lionel Messi en contra de la Conmebol aún no habían sido castigadas por la entidad. El pasado 23 de julio, el argentino había recibido un partido de suspensión y 1.500 dólares de multa por la expulsión en el partido por el tercer puesto de la Copa América, contra Perú.

Después de ese juego, Messi se despachó contra la Confederación: "Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción nos vamos con la sensación que estábamos para más. Tanto como con Brasil como contra Chile mostramos un buen fútbol. La corrupción no deja ver a la gente lo lindo que es fútbol. Lo que dije pasó factura. No fui al podio porque no debemos ser parte de la corrupción y la falta de respeto", dijo el astro argentino ese día.

La Confederación Suramericana de Fútbol decidió castigar a Messi con tres meses de suspensión y 50 mil dólares de multa. La sanción corre a partir de este sábado, por lo cual no podrá disputar los amistosos que Argentina va a jugar en la fecha Fifa de septiembre (el 5, contra Chile, y el 10, contra México), ni tampoco en las de octubre (el 9, contra Alemania, y luego, contra Portugal, en fecha por definir).

#Argentina Lionel Messi recibio por parte de la #Conmebol una sancion de 3 meses y 50 mil dolares de multa. pic.twitter.com/eznM5nlR2s — MundoDeportivo AM1130 (@MundooDeportivo) August 2, 2019

Sin embargo, el castigo no lo afecta para el comienzo de la eliminatoria en marzo del año entrante, a diferencia del partido de castigo por la expulsión, que solo se puede pagar en juegos oficiales. Tampoco influye con lo que pueda hacer con su equipo, el Barcelona.



La Conmebol le había abierto a Messi tres expedientes: uno por la expulsión, que ya resolvió; otro por parte del tribunal de ética, que fue archivado tras una carta que el jugador envió disculpándose, y, finalmente, el que le generó este castigo.



Noticia en desarrollo.



