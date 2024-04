San Lorenzo y Junior, los espejos (Último tango, Jorge Barraza)

Emocionó San Lorenzo. Está casi eliminado en el campeonato argentino, con solo tres victorias en doce presentaciones, agobiado económicamente -mal endémico-, sin posibilidad de reforzarse mucho. Pero está la camiseta. Debutó en la Libertadores y volvió a ser San Lorenzo. Tocaba arrancar nada menos que ante Palmeiras, uno de los cucos actuales en Sudamérica. No hay, actualmente, equivalencias presupuestarias entre uno y otro, pero apareció el San Lorenzo de la historia, el del empuje y la grandeza, el cuadro sin miedo. Y atropelló a Palmeiras.

Aún sin ganar, la del equipo de Boedo fue la actuación más impactante junto a la del Junior, que venció en Río de Janeiro 3 a 1 a Botafogo en una noche de esas que recuerdan años. Nunca había pasado en 65 ediciones de Copa que un conjunto brasileño recibiera 3 goles como local en los primeros 41 minutos. Y parte de ese mérito es de Carlos Bacca, el goleador barranquillero, quien tras once temporadas en Europa (Sevilla, Milan, Villarreal, etc.) volvió al pago y la sigue embocando seguido. Bacca marcó dos veces. El primero, importantísimo, de penal. Si lo erraba agrandaba a Botafogo. Ya está casi pisando los 38 y se lo ve velocísimo, como en el tercer gol, en el que encabezó y definió un contraataque corriendo 30 metros. Va por los 324 goles, Bacca.

Triunfo enorme del Junior, que el 7 de agosto alcanzará los cien años y los quiere celebrar en grande. ¿Podrá llegar al 30 de noviembre en Buenos Aires…? Quien sabe. Ha armado un plantel calificado y extenso, como para hacer el intento. Junior, como San Lorenzo, demostraron con amplia superioridad que se puede competir contra los brasileños. No son superhombres. Hay que tener buen equipo y, sobre todo, atreverse, creerselá. Junior jugó como para sacar del marasmo a los demás elencos colombianos, que vienen de varios años grises en el campo internacional.

Otro que se animó fue The Strongest. El grande boliviano se estrenó en el Hernando Siles derrotando 2-0 al Gremio de Renato Gaúcho. Se jugó en la altura, sí, y Gremio llevó suplentes a La Paz, también, pero el Tigre paceño le ganó sin despeinarse y pudo ser por un gol más. Ya el año pasado Strongest había vencido a Fluminense, posterior campeón. Y antes había tumbado a Paranaense, Santos, São Paulo, Internacional, Goiás, Palmeiras y Juventude. Once éxitos en total. No le va mal contra los brasileños.

De Alianza Lima todos se burlan porque estuvo once años y 30 partidos sin cosechar los tres puntos en la Libertadores (en abril del año pasado logró quebrar la racha ante Libertad, de Paraguay). Pero lo tuvo para noquearlo a Fluminense y se le escapó. Lo dominó, tuvo clarísimas oportunidades, sobre todo en los pies del hercúleo panameño Cecilio Waterman. Se le escurrieron los goles y le empató el actual campeón. Otra demostración de que se puede competir frente a los clubes brasileños, aún cuando tengan una billetera mucho más gruesa. No se trata de desear que pierdan los brasileños, sobre todo si son los mejores, sí de que gane interés la Copa y que el trofeo esté al alcance de todos.

Millonarios también mostró que puede competir

Millonarios se gustó ante el máximo favorito del torneo -Flamengo-. Logró un cierto predominio en el juego mientras fueron once contra once. Se puso en ventaja el rubronegro con un penal de Pedro (no hay cómo discutirlo, fue) y el cuadro bogotano quedó con diez por expulsión de Larry Vásquez, causante del penal. Millos jugó 35 minutos disminuido, no obstante, llegó a la igualdad con un bonito gol de Daniel Ruiz en combinación con Emerson Rivaldo Rodríguez, dos jóvenes de la casa. Se demostró a sí mismo Millonarios que podía no sólo competir sino ganarle al gigante carioca.

Talleres bajó en Córdoba al São Paulo por 2 a1. Fue más, no hay atenuantes. La única sonrisa brasileña la provocó Atlético Mineiro ante el débil Caracas FC (4-1). Poco: tres caídas, tres empates, una victoria. Y empates afortunados. Esto no los descarta en absoluto, recién es la primera fecha de la fase de grupos, pueden incluso llegar otra vez dos de ellos a la final. Siguen siendo los de mejores probabilidades. No obstante, queda demostrado: no son invencibles. Con intensidad, con táctica, pero sobre todo con actitud, se les puede ganar. “Los brasileños juegan a otro deporte”, escuchamos a diario. Nada que ver, juegan al mismo. El tema está en el número: con 8 equipos siempre es posible que lleguen a la máxima instancia y coronen.

Disputado ya el 30 por ciento de la competencia, el saldo de los primeros diociocho duelos de grupos deja un primerísimo análisis: levantaron los colombianos -mucho-, mejoraron los peruanos -un triunfo y un empate-, bien los chilenos, que por primera vez en 65 años tienen 4 equipos en grupos. Pésimo los paraguayos (Nacional de Montevideo ganó 2-0 a Libertad, pero pudo haber sido por seis goles, Cerro Porteño cayó ante Colo Colo), inesperadamente flojos los ecuatorianos, que ya perdieron dos representantes en las fases iniciales -Aucas y El Nacional- y en este comienzo Barcelona e Independiente del Valle empataron, Liga sucumbió ante Universitario.

La Conmebol programó 32 partidos en 72 horas entre Libertadores y Sudamericana. Obviamente hay que tener en cuenta las fechas FIFA para las selecciones, la Copa América, la Eliminatoria, los torneos locales, sin embargo, dado que se juegan a todo lo largo del año, tal vez se podría descomprimir un poco. Son tantos juegos que es imposible seguir ambos torneos, uno no alcanza ni a enterarse de los resultados. Eso sí, todos los equipos están felices de clasificar a alguna de las copas. Son 91 clubes del continente que obtienen reconocimiento internacional, se muestran, ponen en vidriera a sus figuras y reciben jugosas recompensas económicas.

El aumento de los premios año tras año hace que en todos los países vean la Copa como un reluciente filón de oro. Y saben que pasar las primeras rondas, los grupos y llegar a octavos o cuartos de final conlleve una lluvia de millones. Estimula el apetito deportivo en los campeonatos nacionales. Pero tal vez haya llegado la hora de establecer coeficientes de rendimiento para darle aún mayor atractivo. Y justicia. Los coeficientes podrían emparejar en alguna medida los cupos. Fuera de Argentina y Brasil, el que obtenga mejor puntaje, que gane una plaza más. Todos se esforzarían por conseguirlo. Y luego mantenerlo. Y si un medio es el tercero por coeficiente (Ecuador debió serlo en los últimos años) y además gana la Sudamericana o la misma Libertadores, pues podría llegar a seis equipos en lugar de cuatro. Si un fútbol como el colombiano, con siete clubes grandes, lograra cinco o seis lugares se tornaría candidato también. Además de los premios, los coeficientes son la zanahoria para que todos intenten elevar sus prestaciones.

También la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes es otro incentivo. Como sea, la Copa está bonita, hay que cuidarla y enriquecerla. Es un orgullo de nuestro fútbol.

