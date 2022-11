En el fútbol de Argentina y del mundo ha causado tristeza el fallecimiento del jugador Samuel Rebollo, de 20 años, y quien en el último año hizo parte de la plantilla del Club Atlético Aldosiv de ese país.

Segpun las primeras investigaciones, Rebollo se habría suicidado porque el equipo le comunicó que no contaria más con él y le dio la carta de libertad.



"Desde el Club Atlético Aldosivi lamentamos profundamente el fallecimiento del jugador Samuel Rebollo, quien formó parte de la institución durante el último año", indicó el equipo en un comunicado.

El mensaje de su papá



Y agregó: "Dirigentes, entrenadores, compañeros y amigos lo despiden recordando a una excelente persona, quien siempre estuvo comprometido con el club, y enviando sus condolencias a toda su familia y seres queridos".



Rebollo llegó a hacer parte del grupo este año, en el que comenzó su carrera en las divisiones inferiores.



El ugador fue titular e algunos compromisos del equipo reserva de Cuarta Divisón, antes de que el club le indicara que no seguiría más.



José, su papá, se dejó un mensaje en su Facebook, en el que se despedía de su hijo.



"Dejaste un dolor que no se curará jamás, mi negrito. Solo le pido a Dios y a la Virgencita que me dé fuerzas para seguir en esta pesadilla", escribió.

