Exfutbolista Samuel Eto'o fue denunciado por su propia hija

Una hija de Samuel Eto'o, actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, denunció al exjugador del Barcelona y del Inter de Milán por no hacerse cargo de su manutención.

Annie, hija natural de 22 años de Eto'o fruto de una relación extramatrimonial con una italiana de origen sardo y reconocida desde 2004 por un tribunal de Palma de Mallorca (España) como hija biológica del exjugador, acudió a la justicia italiana (Tribunal de Milán) para denunciar a su propio padre por no hacerse cargo de los gastos de su manutención y estudios, que corren de manera completa a cargo de su madre.

Facebook Twitter Linkedin

El camerunés brilló en el fútbol español con el Mallorca y el Barcelona. Foto: AFP

La estudiante, ahora mayor de edad -motivo por el que se ha querellado personalmente contra su padre- y trasladada a Milán (norte) para continuar su formación académica, explica en la denuncia, publicada este miércoles por el diario 'La Repubblica', que no es independiente económicamente.



La demandante señala que Eto'o "sigue sin estar disponible para cumplir con sus obligaciones morales, incluso antes que con sus obligaciones legales". En la demanda redactada por su abogado se lee:



"La frágil situación psicológica de la joven, una niña que creció sin la figura paterna, así como su condición de dificultad económica, son conocidas por su padre. Un grito de dolor que no surtió efecto". Una denuncia de la madre de Annie cuando la joven era todavía menor de edad derivó en una sentencia en 2012 -firme desde 2015- que obligaba al exfutbolista a pagar 10.000 euros mensuales para dicha manutención.



Eto'o, según informa el diario italiano mencionado, no habría realizado los pagos correspondientes e, incluso, aceptó una pena del Tribunal de Cagliari de tres meses de cárcel en 2019 por la denuncia de la madre de Annie que, a día de hoy, sigue sin cumplir.



EFE

Más noticias de deportes