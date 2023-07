La joven de 24 años Erika Do Rosario Nieves, declarada en 2022 legalmente hija del exfutbolista camerunés Samuel Eto'o, ha llegado a un acuerdo con su padre para el abono de unos 90.000 euros en concepto de pensiones de manutención no pagadas, con lo que se cierra un proceso judicial que abrió en 2018 ante un juzgado de Madrid.

Fin de la demanda contra Eto'o

El exgoleador del Barcelona, Samuel Eto’o y su esposa Georgette. Foto: David Fernández / EFE

Según ha explicado a EFE el abogado de la joven, el sevillano Fernando Osuna, las dos partes han alcanzado un acuerdo "satisfactorio" tras una negociación que se ha cerrado esta semana con el ingreso del dinero acordado en la cuenta corriente de la joven, y después de una intensa negociación entre los abogados de ambos.



Erika Do Rosario Nieves presentó en 2018 una demanda para que le fuese reconocida la paternidad del exfutbolista, que conoció a su madre, Adileusa, en una discoteca de Madrid en 1997, cuando el jugador militaba en el CD Leganés, tras presentarles un amigo común.



Aunque la demanda se presentó en 2018, la pensión de manutención -1.400 euros mensuales- se concedió en una vistilla celebrada en 2020, que es lo que ahora se reclamaba, lo que se manifestó de nuevo por escrito en una demanda presentada días antes en el juzgado de primera instancia número 83 de Madrid.



La denuncia contemplaba la petición de 12 meses de prisión para el exjugador, que ya cuenta con antecedentes como los 22 meses a los que fue condenado por delito fiscal en Italia y el impago de pensiones a otra hija en el mismo país.



El abogado ha explicado que la madre de la joven comunicó en febrero de 1998 al jugador que estaba embarazada y éste "le dijo que actuaría de forma responsable respecto al hijo común, aunque prefería que no tuviera al niño".



Ha añadido que "durante el embarazo intentó comunicar con el futuro padre, pero éste no contestó a sus llamadas telefónicas ni a sus correos" y le avisó mediante un mensaje telefónico de que iba a dar a luz, sin obtener respuesta por su parte.

Las claves del proceso

Samuel Eto'o Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

La niña nació en 1999 en el hospital de la Fundación Alarcón de Madrid, cuando el futbolista militaba en el RCD Espanyol, sin que el jugador la reconociese en ningún momento. Para sacar adelante el proceso, la joven aportó pruebas biológicas que avalaban su testimonio, lo que ha hizo que el juez admitiese la demanda, aunque

Eto'o nunca atendió los requerimientos del juzgado.



Fernando Osuna ha llamado la atención sobre el acuerdo alcanzado entre las partes en este asunto, y ha pedido a "otros padres" que están en la misma situación que "no eludan su responsabilidad e intenten llegar a acuerdos con sus hijos, porque ellos no pueden pagar errores del pasado, y hoy día la Justicia está muy concienciada con estos temas y los hijos siempre terminan ganando estos casos".

Más noticias

EFE