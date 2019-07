La verdad sobre el posible reemplazante del ‘Bolillo’ en Ecuador

El ‘Bolillo’ sigue firme en su cargo. A las versiones de prensa que indicaron que Jorge Sampaoli llegaría a reemplazar al entrenador colombiano en el cargo de técnico de la selección de Ecuador, la Federación de este país salió a desmentir los rumores.

El sitio web ‘Estadio.ec’ pudo conocer la versión de Carlos Manzur, vocal del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). "Que yo sepa no ha habido ningún contacto con Jorge (Sampaoli), somos varios miembros de la Ecuatoriana, pero hasta donde yo sé, y hasta donde he conversado con el presidente no hemos realizado ningún contacto con Jorge Sampaoli".

El dirigente agregó que “no se realizó ningún contacto con Jorge, a quien admiro como técnico, tengo amistad con él, pero tenemos técnico -haciendo referencia a Hernán Darío Gómez- en la selección".



En consiguiente queda descartada la llegada del entrenador argentino y, por ahora, Hernán Darío Gómez sigue firme en su cargo como DT de Ecuador.



