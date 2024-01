Sale a la luz obsceno gesto del Dibu Martínez a Mbappé en la final del Mundial

El Dibu Martínez no deja de generar controversia. Incluso ahora, un año después de la final del Mundial entre Argentina y Francia, vuelve a ser polémico.

El portero de la Selección Argentina vivió un Mundial particular y terminó como gran héroe en la obtención del título.



El partido final contra Francia fue el momento para que el Dibu sacará a relucir su capacidad, no solo por sus atajadas, sino por sus gestos y comportamientos.



Ahora ha salido a la luz un video inédito que deja mal parado una vez más al Dibu, por uno de sus gestos.



En las imágenes que se han hecho virales se lo ve al Dibu provocando con gestos obscenos a Kylian Mbappé antes del penalti del 3-3. La acción la reveló la serie "Capitanes del Mundo", que se estrenó este fin de semana en Netflix.



Pese a que el árbitro presenció el gesto del Dibu, no lo expulsó, lo que hubiera podido cambiar la historia de la final.

En tendencia, imágenes de la ocasión cuando Emiliano "Dibu" Martínez agrediendo sexualmente a Kylian Mbappé durante la final de la Copa del Mundo.



Imágenes del documental "Capitanes del Mundo - Netflix".pic.twitter.com/Dk43PaaDRQ — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 1, 2024

DEPORTES

Más noticias de deportes