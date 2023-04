El Real Madrid demostró en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea por qué es el campeón de la competición y Carlo Ancelotti rubricó su reivindicación en la rueda de prensa anterior de ser más que un gestor, a la vez que los españoles Dani Carvajal y Marco Asensio mandaron un mensaje de que merecen continuar en el club

Sorprendió 'Carletto' en la rueda de prensa previa al Chelsea con una reivindicación propia de alguien que se cree infravalorado. No le hizo falta preguntas por parte de los periodistas, quería dar un mensaje. Y lo hizo.



"Tengo un grupo que en Valdebebas se ve que se encuentran bien entre ellos, se divierten juntos y entienden muy bien cuándo es el momento de hacer bromas y de ser serios. No hay que empujarles a serlo. Como entrenador, manejar esta plantilla es muy sencillo. La gestiono muy bien y todos me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión, pero hay otras cosas. Este equipo está bien trabajado", defendió.



Y, sobre todo, se defendió en el terreno de juego. Apostó por un once ofensivo, el del Camp Nou. Y no porque le saliera bien contra el Barcelona y simplemente eso le valía como excusa para repetir, Ancelotti tenía un plan: presión alta ante un Chelsea muy flojo en salida de balón.



Al técnico italiano le hacen daño los 13 puntos de diferencia en Liga, pero le avalan, además de la pasada temporada, la final de la Copa del Rey y tener pie y medio en semifinales de la Liga de Campeones. Eso sí, por si acaso, se defiende.

¿Se va?

Mucho se ha hablao de la salida de Ancelotti del Real Madrid. Hace unos días dijo que no dirigiría más a un club y desde Brasil le hacen 'ojitos' para que se haga caro de la selección de ese país.



Su continuidad no está fija y Emilio Butragueño ha hablado del tema de una forma serie y justa.



"Carlo lo ha ganado todo. Sabe manejar extraordinariamente bien estos partidos. Es un ganador y es un honor contar con hombres como él", explicó el exdelantero.



"Si Florentino quiere, hubiese usado hoy a butragueño para lanzar un mensaje de apoyo a Ancelotti", dicen los medios en España.



