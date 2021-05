Conozca el sorpresivo nuevo salario de Neymar en el PSG

El Paris Saint-Germain anunció este sábado la renovación del contrato de

Neymar hasta 2025, aunque no desveló los términos económicos del acuerdo. Sin embargo, la prensa europea reveló detalles de su nuevo salario.

Según versiones de prensa, la renovación de Neymar no incluye un aumento de sueldo, sino todo lo contrario.



Neymar estaba percibiendo hasta el momento 36 millones de euros por temporada, pero a partir de ahora, con el nuevo acuerdo, recibirá 30 millones de euros.



Sí, el contrato es inferior, pero a cambio incluye una cláusula que le añadiría una serie de generosos bonos condicionados a ganar la Liga de Campeones, gran obsesión del club parisino.



"Estoy muy feliz, muy feliz, de renovar con París", afirmó el jugador en unas declaraciones a la televisión del club, en las que añadió que en estos cuatro años "he cambiado mucho, he aprendido mucho". "Estoy orgulloso de formar parte de la historia del Paris Saint-Germain. Además, he mejorado como persona y también como jugador", recalcó el jugador.





