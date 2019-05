Salah no jugará la vuelta Liverpool-Barcelona

El jugador egipcio Mohamed Salah no jugará este martes el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Barcelona. Así lo confirmó su técnico, el alemán Jürgen Klopp.



"Está mejor, pero no va a jugar. No estará disponible mañana contra el Barcelona", indicó el entrenador alemán al comienzo de la rueda de prensa celebrada en el Anfield Stadium de Liverpool.

Salah se lesionó el pasado sábado, en el minuto 73 del encuentro contra el Newcastle, cuando sufrió un golpe en la cabeza en un choque contra el arquero eslovaco Martin Dubravka, que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla.

Junto a Salah, será también baja el brasileño Roberto Firmino, quien tiene una lesión muscular en el aductor, lo que merma el ataque de los "reds", que necesitan superar un global de 3 - 0 que impuso el Barcelona luego su pasado encuentro en el Camp Nou.

"Dos de los mejores delanteros del mundo no están disponibles y tenemos que marcar cuatro goles en 90 minutos, pero mientras tengamos once jugadores en el terreno de juego lo intentaremos durante los 90 minutos para celebrar nuestra campaña en la Liga de Campeones y darle el final adecuado. Ese es el plan. Si podemos hacerlo, maravilloso. Si no, caeremos de la forma más hermosa", aseguró Klopp.

REDACCIÓN DEPORTES

Con información de EFE