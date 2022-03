En la banda de rock del Liverpool, Mohamed Salah es uno de los vocalistas principales. Nadie podría dudar que el egipcio, quien ya marcó 150 goles con la camiseta 'red', es una de las grandes figuras del equipo 'red'. Sin embargo, por la información que maneja Fabrizio Romano, el periodista experto en el mercado de transferencias, el delantero podría no renovar con el Liverpool para la siguiente temporada.



Su comienzo como suplente en el partido de este miércoles, contra el Arsenal, impulsó ese rumor.

La situación de Salah

Salah es uno de los futbolistas mejor pagados en el club 'red'. Foto: EFE

"Salah y su agente no tienen intención de aceptar la oferta actual de un nuevo contrato con el Liverpool. Las conversaciones se han roto desde diciembre. La prioridad de 'Mo' es quedarse, pero no en las condiciones actuales. Veamos el próximo movimiento del Liverpool", publicó el pasado 11 de marzo el periodista italiano en su cuenta de Twitter.



Días después, el propio entrenador del equipo inglés, el alemán Jürgen Klopp, se refirió al respecto durante una rueda de prensa: "Salah está completamente comprometido esta temporada, luego hablaremos del resto: futuro inmediato y más allá. Las partes decisivas están en contacto", expresó el DT.



Al parecer, según ha dado a entender Romano, y de acuerdo con lo que la prensa británica ha replicado, Salah tendría exigencias económicas que el Liverpool podría no querer pagar. En el pasado, equipos como el Real Madrid habían hecho público su interés por el delantero. Habrá que ver qué sucede esta vez.



