Sadio Mané, mejor jugador africano y segundo en el Balón de Oro 2022, figura en la nómina de Senegal para el Mundial de Catar-2022, anunciada este viernes en la capital Dakar por el seleccionador Aliou Cissé, a pesar de su reciente lesión que compromete sus opciones de jugar.

La participación del delantero estrella de los 'Leones de la Teranga' está en duda desde que fuese retirado, con problemas en el peroné, en el minuto 21 del partido de la Bundesliga alemana con el Bayern de Múnich ante el Werder Bremen (6-1) el martes.



Aliou Cissé afirmó ante la prensa que espera una mejoría en las próximas semanas y se mostró "optimista" ya que la lesión no precisa de operación.

Sadio Mane, de Senegal, compite con el defensor japonés Hiroki Sakai durante el partido de fútbol del Grupo H de la Copa Mundial Rusia 2018. Foto: AFP

"He preferido incluirlo en el grupo. Sadio Mané es un jugador importante en nuestro efectivo, es importante continuar pendientes de su lesión a la espera de que de aquí a dos o tres semanas haya una evolución. Pero nosotros somos realmente optimistas", declaró. "Pondremos todos los medios necesarios para poder recuperar a Sadio Mané", añadió.

Senegal, campeón de la última Copa de África de Naciones y uno de los candidatos en la sombra a brillar en el Mundial catarí, contiene el aliento a la espera de novedades en la evolución de la lesión de su estrella.

Mané, líder de la selección senegalesa sobre el césped y fuera de él, tiene afectado el peroné derecho, según el diagnóstico comunicado por su club, y no jugará el sábado el partido en Gelsenkirchen contra el Schalke 04.

Preocupación en el Bayern

El entrenador del Bayern de Múnich Julian Nagelsmann indicó rotundamente que su club no tomará el menor riesgo con el delantero.



El Bayern comprende que Senegal desea ver sobre el césped a su ídolo, afirmó Nagelsmann este viernes en conferencia de prensa previa al partido del sábado en la Bundesliga contra el Schalke 04 en Gelsenkirchen, donde Mané causará baja.



Pero si, después de un nuevo examen en diez días, Mané "sigue con dolor y no puede jugar, entonces no podrá jugar, aunque la federación (senegalesa) querría que jugase", previno el técnico bávaro. Las primeras estimaciones apuntan a que Mané, de 30 años, podría volver a jugar durante el torneo, ya que Senegal entra en liza en días, el 21 de noviembre, contra Países Bajos, y se enfrentará después a Catar el 25 y a Ecuador el 29.

Nómina de Senegal

Arqueros: Edouard Mendy (Chelsea/ENG), Seny Dieng (Queens Park Rangers/ENG), Alfred Gomis (Rennes/FRA)



Defensores: Kalidou Koulibaly (Chelsea/ENG), Youssouf Sabaly (Sevilla/ESP), Abdou Diallo (Leipzig/GER), Pape Abou Cissé (Olympiakos/GRE), Fodé Ballo (AC Milan/ITA), Ismaël Jakobs (Mónaco/FRA), Formose Mendy (Amiens/FRA)



Centrocampistas: Moustapha Name (Paphos/CYP), Pape Gueye (Marsella/FRA), Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Nampalys Mendy (Leicester/ENG), Mamadou Loum Ndiaye (Reading/ENG), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest/ENG), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP), Krepin Diatta (Mónaco/FRA)

Delanteros: Sadio Mané (Bayern Múnich/GER), Ismaila Sarr (Watford/ENG), Bamba Dieng (Marsella/FRA), Famara Diedhiou (Alanyaspor/TUR) , Ilimane Ndiaye (Sheffield/ENG), Boulaye Dia (Salernitana/ITA), Nicolas Jackson (Villarreal/ESP)



AFP

