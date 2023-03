El caso del futbolista brasileño Dani Alves, quien está en prisión mientras se resuelve su caso de posible acoso y violación sexual en una discoteca de Barcelona, cada día tiene un nuevo capítulo.

Alves es señalado por una joven, quien lo acusa de que la obligó a tener sexto en el baño de una discoteca a finales de diciembre del 2022.

'Es inocente'



Alves está en prisión y la justicia española le ha negado la casa por cárcel, por lo que mantiene internado.



En los últimos días se ha hablado de su muy pronto comenzará el juicio y que si es encontrado culpable podrá pagar una pena de entre 4 y 12 años en la prisión.



Lo último que se supo fue que su ex esposa lo visitó en la cárcel y lo defendió hasta más no poder.



"Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia", dijo Dinorah Santana, cuando abandonada el sector de la cárcel en Barcelona.



Y agregó: “No le he preguntado por las versiones porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamientos en cuanto a esto”.

Dani Alves. Foto: Instagram Dani Alves, iStock



Santana advirtió que lo vio bien y que el jugador ha hablado con sus hijos que tiene con él. "Está fuerte, está aguantando bien", contó.



"También hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños. Soy madre, y los niños cuando sufren, la madre sufre. Pero es un rato malo que va a pasar. Se demostrará que es inocente y que todo irá bien, seguro", sentenció.

