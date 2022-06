El seleccionador de Gales Ryan Giggs, de 48 años y acusado de violencia doméstica, anunció este lunes a través de un comunicado que dimite de su cargo.

"Tras una madura reflexión, dejo mi cargo de seleccionador del equipo masculino de Gales con efecto inmediato", declaró el exjugador del Manchester United.



(Lea también: Revolcón en las eliminatorias suramericanas: así sería el nuevo formato)



"Ha sido un honor y un privilegio dirigir a mi país, pero es mejor que la Federación Galesa, el grupo de entrenadores y jugadores se preparen para la Copa del Mundo con certeza, claridad y sin especulaciones alrededor de su situación de su primer entrenador", añadió.

Cuál es la acusación contra Ryan Giggs



Giggs está bajo control judicial después de ser acusado de haber sido violento con su exnovia Kate Greville, a la que habría denigrado, humillado, maltratado e, incluso, aislado contra su voluntad, durante tres años, de diciembre 2017 a noviembre 2020.



El 1 de noviembre de 2020 habría también golpeado y agredido a Emma Greville, la hermana de su exnovia, aunque Giggs niega todas las acusaciones. No obstante, por este motivo ya no dirigió a Gales en la Eurocopa de hace un año, dejando su lugar a su asistente, Rob Page.



Su juicio, inicialmente previsto en enero, debería celebrarse en agosto. "No quiero que los preparativos para la Copa del Mundo se vena afectados, desestabilizados o puestos en peligro por este asunto", justificó Giggs, que aseguró que tiene intención de retomar la carrera de entrenador "en una fecha ulterior".

Giggs deja el cargo después de cuatro años



Giggs fue nombrado seleccionador galés en enero de 2018 y ayudó al equipo a clasificarse para la Eurocopa-2020.



(En otras noticias: Shakira y Piqué: revelan los trucos de la infidelidad del futbolista)



Ryan Giggs jugó toda su carrera en el Manchester United (963 partidos, 168 goles), club al que llegó en 1991 con 17 años, y consiguió un impresionante palmarés, con 13 Ligas y dos Champions, entre otros trofeos.



Después se hizo cargo como entrenador tras el cese de David Moyes en la temporada 2013-2014 y posteriormente fue adjunto de Louis van Gaal durante dos años.



DEPORTES

Con AFP