Kate Greville contó detalles de la relación tormentosa que tuvo con Ryan Giggs, uno de los ídolos que ha tenido al Manchester United de Inglaterra.

Relató una serie de momentos difíciles que vivió al lado de Giggs, quien es uno de los jugadores emblemáticos del club de la Liga Premier.



Advirtió que durante tres años la maltrató, le fie infiel y que el exfutbolista hasta se burlaba de ella cada vez que podía.

Impresionante declaración

“Quería tener sexo todo el tiempo. No me obligó, pero usó el sexo para llegar a mí. Me enviaba mensajes realmente sexuales. Cuando no hablábamos, me enviaba mensajes o fotos sexuales. Constantemente recibía mensajes abusivos. Era un ciclo de abuso y luego silencio", contó Greville.



Y agregó: "Me hacía sentir como si estuviera amenazando mi trabajo. Estaba tan preocupada de que arruinara mi carrera.



Giggs, que vivió una époa gloriosa acompañado por el mejor director técnico de la historia del club como el escocés, Alex Ferguson, se declaró inocente en la audiencia del lunes 8 de agosto, y la jueza, Hilary Manley comentó que el proceso seguirá abierto, y durará como mínimo, poco más de dos semanas.

Desnuda en pasillo de un hotel

"Descubrí que había estado en una relación todo el tiempo. Vino y tuvo relaciones sexuales. Me sentí utilizada todo el tiempo. Quería tener relaciones sexuales cada dos días. (Mientras tanto él) Estaba teniendo relaciones sexuales con otra chica totalmente diferente”, relató.



"Me criticaba hasta la forma en la que tendía la cama. Era como si yo fuera una criada, yo era su miembro del personal”, denunció la mujer.



Mencionan que de ser culpable finalmente por el juzgado, deberá pagar cinco años de prisión. Inicialmente, lo pusieron en casa por cárcel, y ante las investigaciones y las jornadas judiciales, decidió de manera muy coherente, abandonar el combinado nacional días antes del repechaje mundialista que Gales debía afrontar y que finalmente logró su paso al Mundial.



Horas contadas tendrá Ryan Giggs y el juzgado tras conocerse su decisión de abandonar la Selección de Gales por la responsabilidad judicial en la que se ve enfrentado.

Ryan Giggs, entrenador de Gales. Foto: EFE



El acusado vivió una época de ensueño en el Manchester United acompañado por el mejor director técnico de la historia del club como el escocés, Alex Ferguson. Giggs se declaró inocente en la audiencia del lunes 8 de agosto, y la jueza, Hilary Manley comentó que el proceso seguirá abierto, y durará como mínimo, poco más de dos semanas.



A Ryan Giggs se le acusa también de “aislamiento, menosprecio, humillación, acoso, degradación y malos tratos”, menciona también el tribunal.



Greville contó que en el 2020 cuando volvían de un club nocturno el exfutbolista la cogió el brazo y la sacó de la habitación.



“Estaba desnuda y todas mis cosas estaban en medio del pasillo. Fue humillante. Tuve que volver a entrar con una toalla a mi alrededor”, declaró.



Giggs se ha declarado inocente en cada una de las audiencias que ha tenido. Quedará la expectativa de ver qué sucederá en las próximas semanas.



