El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó este viernes la petición de la Federación Rusa de Fútbol (FUR) de suspender cautelarmente la decisión de la Fifa de excluir a todas las selecciones de Rusia de sus competiciones, adoptada el 28 de febrero tras la invasión militar de ese país a Ucrania.



Así pues, la Selección de Rusia se perderá el Mundial de Catar hasta que se tome una decisión definitiva sobre el recurso de la FUR. Todavía no se ha fijado ni el panel de árbitros ni la fecha de audiencia para ese veredicto.

Esto dice el TAS

El TAS es la máxima instancia de la justicia deportiva. Foto: iStock

"El procedimiento de arbitraje continúa. El panel de árbitros está siendo constituido actualmente y las partes están intercambiando solicitudes por escrito. Todavía no se ha fijado la audiencia", señaló el TAS en el comunicado en el que informó su decisión.



Hace tres días el mismo tribunal desestimó también la solicitud presentada por la FUR de suspender, mientras dure el procedimiento, la ejecución de la decisión del Comité Ejecutivo de la Uefa de impedir a todos los equipos y clubes rusos la participación en sus competiciones hasta nuevo aviso.



Sobre el tema de fondo, el "proceso de arbitraje del TAS prosigue. Las partes no se pusieron de acuerdo sobre un procedimiento acelerado y no se fijó aún una audiencia", precisa el organismo con sede en Lausana, sin precisar los motivos de su decisión.



El 28 de febrero, en un comunicado conjunto, la Uefa y la Fifa decidieron excluir a los equipos rusos de las competiciones internacionales debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aplicando las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional.



Por el momento, la Fifa clasificó directamente a Polonia, que debía enfrentarse a Rusia, para la final del repechaje, ante el ganador de Suecia vs. República Checa.

DEPORTES

*Con EFE y AFP